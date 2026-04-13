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Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón se afirma en la cima de la Zona A con números contundentes en el Brigadier López: 13 de 15 puntos posibles y una solidez que invita a la ilusión

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 14:46hs
Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Prensa Colón

Colón hace del estadio Brigadier López una verdadera fortaleza y volvió a demostrarlo con la victoria ante Racing de Córdoba de este domingo, que no solo lo consolida en la cima de la Zona A, sino que ratifica un patrón claro: en Santa Fe saca un plus.

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El Brigadier López, la fortaleza de Colón pasadas ocho fechas

Los números son contundentes. De los 15 puntos que disputó como local, Colón sumó 13 (cuatro halagos y una igualdad), alcanzando una efectividad del 83%. Además, convirtió ocho goles y apenas recibió dos, reflejando un equilibrio que potencia su candidatura en esta Primera Nacional que recién empieza a tomar forma.

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Colón, inexpugnable en el Brigadier López.

Colón, inexpugnable en el Brigadier López.

Ese rendimiento en casa se transforma en un pilar clave. Porque si bien el torneo es largo y parejo, hacerse fuerte de local suele marcar la diferencia en la pelea grande. Colón lo entiende, lo ejecuta y lo capitaliza.

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En ese contexto, hay un dato que suma perspectiva: Gimnasia de Jujuy es el único con puntaje ideal en su estadio (cuatro de cuatro), aunque con un partido menos y, por ende, una unidad por debajo del Sabalero en la tabla.

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Lo de Colón no es casualidad. Con el respaldo de su gente, intensidad y solidez, convirtió al Brigadier López en un escenario incómodo para cualquiera y, si logra sostener este nivel, no solo será protagonista: será un rival verdaderamente intimidante para todos.

Colón Brigadier López Racing de Córdoba
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