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Unión y un banco sin respuestas: el recambio que no aparece en el momento clave

A Leo Madelón no le dieron resultados una vez más los cambios en un Unión que sigue en un bajón alarmante potenciado por la derrota ante Estudiantes.

Ovación

Por Ovación

12 de abril 2026 · 12:42hs
Unión y un banco sin respuestas: el recambio que no aparece en el momento clave

La derrota en La Plata dejó mucho más que un resultado adverso para Unión. Expuso una problemática que se viene repitiendo y que empieza a pesar cada vez más: la falta de soluciones desde el banco. En un partido que tenía controlado, el equipo volvió a quedarse sin respuestas cuando el desarrollo cambió, y allí quedó en evidencia un déficit que preocupa.

Un contraste que marcó el partido para Unión

El Tatengue lo ganaba con el tanto de Marcelo Estigarribia ante un Estudiantes de La Plata alternativo. Pero en el complemento, el escenario se modificó por completo. Alexander Medina movió el banco, puso titulares y su equipo cambió la cara.

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Del otro lado, Unión no encontró reacción. El ingreso de variantes no modificó la ecuación y, por el contrario, terminó debilitando al equipo, que fue superado en el tramo final hasta sufrir la remontada.

Ausencias que se sienten y reemplazos que no rinden

La baja de Lautaro Vargas por suspensión dejó un hueco que no pudo ser cubierto. Nicolás Paz volvió a la titularidad, pero tuvo una noche complicada. Sufrió ante Brahian Aguirre y quedó expuesto en la jugada del empate, donde fue desbordado antes del gol de Fabricio Pérez.

Para colmo, debió salir por una molestia en el tobillo —zona en la que venía arrastrando problemas— y su reemplazante, Emiliano Álvarez, tampoco logró aportar soluciones. De hecho, su ingreso coincidió con los peores minutos del equipo, donde el desconcierto fue total.

Un costado derecho sin peso

Otra de las apuestas que no funcionó fue la de Augusto Solari, quien debía ocupar el lugar de Brahian Cuello. Lejos de potenciar al equipo, su rendimiento fue muy bajo: sin incidencia en ataque y sin firmeza en el retroceso.

El bajón de Cuello ya era un dato, pero su reemplazo no logró mejorar el panorama, profundizando un problema que Unión no logra resolver.

Decisiones que no se entendieron

En el tramo final del partido llegaron las decisiones más discutidas. Antes del segundo gol de Estudiantes, Leonardo Madelón optó por sacar a Julián Palacios y Mateo Del Blanco, dos de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

Estudiantes Unión Julián Palacios
Juli&aacute;n Palacios jug&oacute; un gran partido pero fue reemplazado en un pol&eacute;mico cambio de Leo Madel&oacute;n en Uni&oacute;n.

Julián Palacios jugó un gran partido pero fue reemplazado en un polémico cambio de Leo Madelón en Unión.

Los ingresos de Bruno Pittón y Nicolás Palavecino no lograron sostener el ritmo del partido. Unión perdió verticalidad, sorpresa y capacidad ofensiva, y además quedó expuesto por ese sector, donde el rival terminó haciendo la diferencia en los minutos finales.

Un problema que se repite en Unión

El partido en La Plata dejó una conclusión clara: el recambio no está a la altura. Los jugadores que ingresan no logran cambiar el rumbo, no aportan soluciones y, en muchos casos, terminan siendo superados por el contexto.

Incluso en la gestión de los cambios aparece otra señal. Madelón suele demorar las variantes y, cuando las realiza, no siempre agota las opciones: ante Estudiantes hizo cuatro de los cinco cambios posibles, con un impacto prácticamente nulo.

Un desafío que va más allá del once

Más allá de que el entrenador insiste en que cuenta con un buen plantel, la realidad indica otra cosa en el campo de juego. Cuando el equipo necesita respuestas desde el banco, no las encuentra.

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Y en un torneo donde cada detalle pesa, esa falta de alternativas puede ser determinante. Unión no solo perdió un partido: dejó en evidencia una falencia estructural que, si no corrige a tiempo, puede costarle caro en el tramo decisivo del campeonato.

Unión Estudiantes Leonardo Madelón
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