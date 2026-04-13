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Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Es notable el contraste entre lo que muestra Unión en los primeros 45', en relación a lo que evidencia en las etapas complementarias

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 11:26hs
Es muy marcada la diferencia entre lo que Unión genera en los primeros tiempos a lo que muestra en los segundos tiempos.

Es muy marcada la diferencia entre lo que Unión genera en los primeros tiempos a lo que muestra en los segundos tiempos.

Si los partidos terminarán en los primeros tiempos, Unión sería el mejor equipo del fútbol argentino, pero como eso no sucede el Tate se ubica 10º en la tabla general y 4º en la Zona A.

Unión pasa de la ilusión a la decepción

Y es que resulta notable el contraste entre lo que muestra Unión en los primeros tiempos, en relación a los rendimientos que evidencia en los segundos tiempos.

En la tabla de los primeros tiempos, el Rojiblanco está 1º, cosechando siete victorias, cinco empates y apenas una derrota, sumando 26 puntos y con una diferencia de gol de +9.

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Mientras que en la tabla de los segundos tiempos, el Tate se ubica 20º, obteniendo tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas, sumando 14 unidades y con una diferencia de gol de -4.

Lo que habla a las claras de la dificultad que muestra el Tate para sostener los resultados y la falta de recambio que se observa a la hora de reemplazar a los jugadores titulares.

Unión resultados equipo
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