Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Es notable el contraste entre lo que muestra Unión en los primeros 45', en relación a lo que evidencia en las etapas complementarias

Es muy marcada la diferencia entre lo que Unión genera en los primeros tiempos a lo que muestra en los segundos tiempos.

Si los partidos terminarán en los primeros tiempos, Unión sería el mejor equipo del fútbol argentino , pero como eso no sucede el Tate se ubica 10º en la tabla general y 4º en la Zona A.

Y es que resulta notable el contraste entre lo que muestra Unión en los primeros tiempos, en relación a los rendimientos que evidencia en los segundos tiempos.

En la tabla de los primeros tiempos, el Rojiblanco está 1º, cosechando siete victorias, cinco empates y apenas una derrota, sumando 26 puntos y con una diferencia de gol de +9.

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Mientras que en la tabla de los segundos tiempos, el Tate se ubica 20º, obteniendo tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas, sumando 14 unidades y con una diferencia de gol de -4.

Lo que habla a las claras de la dificultad que muestra el Tate para sostener los resultados y la falta de recambio que se observa a la hora de reemplazar a los jugadores titulares.