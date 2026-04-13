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Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Wanchope Ábila, exjugador de Colón, no logró asentarse en Estudiantes de Río Cuarto y su presente vuelve a quedar marcado por la falta de continuidad y gol.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 13:22hs
Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

La carrera de Ramón Ábila suma un nuevo capítulo adverso. El delantero, conocido como Wanchope, fue apartado del plantel de Estudiantes de Río Cuarto, en una decisión que refleja su delicado presente futbolístico.

Si bien la noticia generó repercusión en Córdoba, no sorprendió demasiado puertas adentro. El rendimiento del atacante estuvo lejos de las expectativas desde su llegada, al punto que su aporte fue prácticamente nulo tanto en partidos como en entrenamientos.

Un paso sin impacto de Wanchope Ábila por Estudiantes de Río Cuarto

Ábila había arribado como uno de los refuerzos de jerarquía tras el ascenso del club, pero nunca logró meterse en el equipo. Apenas disputó 190 minutos en lo que va de la temporada y fue titular en una sola ocasión, en el partido ante Racing, donde incluso fue señalado por su posición adelantada en una jugada que derivó en críticas durante la transmisión.

La falta de gol también pesa en su actualidad: no convierte desde agosto de 2024, cuando anotó por Copa Argentina vistiendo la camiseta de Huracán. Una sequía que se extendió durante 2026 y terminó de erosionar su lugar en el equipo.

Los motivos de la decisión con el exjugador de Colón

Aunque el club no emitió un comunicado oficial, la decisión se sustentó en sus bajos rendimientos y en el malestar interno por lo poco que aportó. Según trascendió, el cuerpo técnico y la dirigencia evaluaron su situación y resolvieron apartarlo del primer equipo.

A sus 36 años, el delantero atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera, lejos de aquella versión que supo destacarse en equipos como Boca Juniors y en su paso por el fútbol brasileño.

De Colón al presente incierto

Desde su salida de Colón, la carrera de Ábila no logró recuperar estabilidad. Sin continuidad, sin goles y ahora apartado en Estudiantes de Río Cuarto, su futuro inmediato es una incógnita.

El desafío, a esta altura, parece ser recuperar la confianza y encontrar un nuevo destino que le permita relanzar sus últimos años como profesional. Mientras tanto, Wanchope vuelve a quedar en el centro de la escena, pero lejos de lo futbolístico.

Wanchope Ábila Estudiantes de Río Cuarto Colón
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