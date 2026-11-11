Madelón perdió respaldo en Unión y aparece en el radar de otro club de Primera

Leonardo Madelón perdió consenso entre hinchas y dirigentes de Unión, mientras se informó que un club de Primera lo tiene en carpeta.

La continuidad de Leonardo Madelón en Unión comenzó a transitar un escenario de mayor incertidumbre. Si bien no existe una decisión tomada para interrumpir su ciclo, el rendimiento del equipo durante la segunda parte del año, sumado a la frustración por no haber conseguido la clasificación a los playoffs, instaló el debate puertas adentro sobre la conveniencia de sostener el proyecto futbolístico.

El entrenador había regresado al club con la intención de darle continuidad a un proceso que había conseguido resultados importantes, pero el cierre de la temporada dejó un balance que no terminó de conformar. Por primera vez desde su vuelta, Unión no consiguió meterse entre los equipos que disputarán la instancia decisiva del campeonato, un objetivo que quedó lejos de las expectativas que se habían generado.

En su momento, Madelón había planteado como una de las metas principales clasificar a la Copa Sudamericana 2027. Sin embargo, el equipo perdió terreno en el tramo decisivo y terminó sin alcanzar siquiera los playoffs, una situación que inevitablemente puso bajo análisis el trabajo del cuerpo técnico.

Un respaldo que ya no es unánime en Unión para Madelón

En la dirigencia tatengue existen diferentes miradas respecto de lo que debe suceder con el entrenador. Hay directivos que consideran que el ciclo necesita un cambio de aire, fundamentalmente por la producción futbolística del equipo en los últimos meses. A esto se suma que Madelón ya no cuenta con el respaldo total de la hinchada, que también comenzó a manifestar sus reparos por el rendimiento.

De todas maneras, la continuidad sigue siendo el escenario con mayores posibilidades, siempre que no aparezcan diferencias de pensamiento que resulten imposibles de conciliar entre el entrenador y quienes conducen el fútbol de Unión.

Madelón tiene contrato vigente hasta el próximo 30 de junio de 2027 y su intención, en principio, sería permanecer en Santa Fe para completar ese vínculo. La cuestión pasará por las conversaciones que se desarrollen por la evaluación que ambas partes hagan de lo sucedido durante el año.

Atlético Tucumán lo tiene en carpeta

En este contexto, apareció una alternativa que podría introducir otro elemento en la negociación. Según se informó en Radio Gol (FM 96.7), el nombre de Madelón estaría en el radar de Atlético Tucumán, institución que atraviesa una situación de incertidumbre respecto de la continuidad de Julio César Falcioni.

El Emperador tiene contrato hasta marzo de 2027, aunque cuenta con una cláusula que le permite desvincularse sin costo para ninguna de las partes. Su permanencia todavía está sujeta a conversaciones con la dirigencia encabezada por Mario Leito, que busca establecer las condiciones para sostener el proyecto.

LEER MÁS: Unión analiza cambios y ya trabaja en la búsqueda del arquero de un grande

De acuerdo con la información publicada por La Gaceta de Tucumán, las negociaciones se desarrollan mediante videollamadas entre Buenos Aires y Tucumán. Si bien existe una parte importante de la comisión directiva que pretende la continuidad del entrenador, todavía deben resolverse cuestiones vinculadas con sus exigencias, las posibilidades económicas de la institución y aspectos personales.

En ese escenario, la posibilidad de que Falcioni no continúe mantiene abierta la búsqueda de alternativas, y Madelón aparece entre los nombres que se encuentran bajo consideración.

La propuesta habría llegado a las oficinas de Christian Bragarnik, representante del entrenador rojiblanco. Sin embargo, la primera intención de Madelón sería continuar en Unión y cumplir el contrato que tiene firmado.

Un final de año con decisiones por delante para Unión

Por ahora, no hay una negociación formal que permita anticipar un desenlace. Madelón tiene la posibilidad de seguir en Santa Fe, aunque el contexto ya no es el mismo que el de sus anteriores etapas: los resultados dejaron interrogantes, el respaldo dirigencial presenta matices y la relación con una parte de los hinchas perdió fortaleza.

LEER MÁS: Unión: qué dejó la reunión entre Spahn, Madelón y la secretaría técnica

El interés de Atlético Tucumán tampoco garantiza una salida, pero representa una alternativa que no puede descartarse si las conversaciones con Unión toman otro rumbo.

El interrogante ya no pasa solamente por si Madelón quiere continuar, sino también por si Unión considera que debe sostenerlo y bajo qué condiciones. La respuesta comenzará a tomar forma en las próximas semanas, cuando el balance deportivo se transforme en decisiones concretas sobre el futuro del fútbol tatengue.