Unión se mide con Gimnasia en un duelo clave y el Lobo apuesta por un equipo que no toca

Gimnasia llega a los octavos del torneo con el once confirmado y sin cambios tras el 3-0 ante Platense, mientras que Unión recupera a Lautaro Vargas.

El cruce entre Unión y Gimnasia de La Plata será uno de los focos de los octavos de final. El equipo dirigido por Fernando Zarinatto repetirá la formación que venció con contundencia a Platense, bajo la premisa de que “equipo que gana no se toca” . Además, Jeremías Merlo regresará al once inicial tras dejar atrás una mialgia en el isquiotibial .

El Lobo no realizará modificaciones y apostará nuevamente por los mismos nombres que firmaron una gran actuación en la fecha previa. La única novedad es la nueva puesta en confianza de Merlo en lugar de Alejandro Piedraita, ya disponible físicamente.

La alineación confirmada de Gimnasia es:

Nelson Insfrán, Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Jeremías Merlo, Augusto Max, Bautista Merlini, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

Unión, ante su gran oportunidad

El entrenador tatengue analiza dos variantes para este duelo decisivo: el ingreso de Lautaro Vargas y la duda entre Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo para completar la ofensiva. Con una identidad consolidada y un rendimiento sólido a lo largo del torneo, Unión intentará sostener su momento histórico ante su gente.

La alineación del Tatengue:

Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Agustín Colazo / Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Lo que se juega

El choque definirá quién avanza a los cuartos de final del certamen y llega en un momento en el que ambos necesitan dar un golpe de autoridad. Quien pase de instancias se enfrentará en la siguiente fase con el ganador del duelo entre Deportivo Riestra y Barracas Central