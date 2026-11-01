Unión dejó escapar una chance enorme y ahora necesita ganar y rezar para meterse en los playoffs

El empate 1-1 ante Newell's dejó a Unión con escasas posibilidades de meterse en los octavos de final del Clausura. Deberá ganarle a Vélez y rezar.

Unión , que llegó obligado a sostener su levantada, la que experimentó ante Estudiantes con el triunfo por 3-1 en Santa Fe, terminó empatando 1-1 ante Newell's, ante quien le faltó algo más de osadía para ir por el triufno que lo ponga en carrera y de buena manera para llegar a los playoffs, lo que a esta altura se presenta como una verdadera quimera.

Ahora deberá esperar otros resutlados, vencer a Vélez, y seguir esperando por más resultados para saber si le alcanza o no para meterse en los playoffs del Clausura.

Madelón sorprendió con Luna Diale en Unión

Desde entrada, y al contrario de lo que se venía manejando en la semana, Leonardo Madelón sorprendió enviando a la cancha a Mauro Luna Diale por Mateo Peresutti, un jugador mucho más configurado para el arco contrario que para el retroceso, lo que hablaba a las claras de la exigencia y la necesidad de Unión en el Coloso Marcelo Bielsa. Ganar o ganar, sin lugar para el margen de error.

Sin embargo, fue Newell's el que intentó y llevó el peso del partido en los primeros minutos. En ese sentido, por derecha con Ortega, secundado por un Mazzanti que en los primeros minutos se tiró por ese sector, comenzó a generar peligro en las espaldas de Lucas Ayala, como 12 minutos cuando Ortega quedó con la pelota en el área y sacó un remate al primer palo donde estuvo atento Matías Mansilla.

Antes, a los 8', hubo una buena combinación ofensiva de Unión, donde Luna Diale habilitó a Tarragona, quien por muy poco no alcanzó a puntear y la pelota terminó en las manos del arquero Reinatti.

En ese pasaje de partido, hasta los 30', fue Newell's el que llevó el peso del partido, intentando tener la pelota, y esperar a que Unión salga desde el fondo, ya que se encontraba con sus líneas bien juntas. En ese sentido, hubo un buen trabajo de Tobías Rubio, discreto de Nacho Isla, pero muy buenos minutos de Juan Pablo Ludueña, atento ante cada cruce y siendo un bastión para tratar de despejar todo lo que llegaba a su sector.

Hasta que a los 31' llegó un tiro libre para Unión, ejecutado por Palacios al segundo palo, Nacho Isla cabeceó al medio, donde apareció solo Tarragona, pero su remate que pedía red fue bloqueado por Goitea. A los 33' respondió Newell's con un pelotazo a Santiago Solari, quien solo se las ingenió para ganar la pelota y tirar un envenenado centro al segundo palo donde Rubio llegó justo para despejar la pelota al córner.

En cuatro minutos se dio lo mejor para Unión en el primer tiempo. A los 35' Palacios se la cedió a Tarragona, quien giró, se sacó de encima a su marcador y sacó un zurdazo que terminó en las manos del arquero de Newell's, Luego llegó la más clara, con un pelotazo de Isla desde el fondo, Estigarribia alcanzó a peinarla, Tarragona habilitó de cabeza a Palacios, quien sacó un potente remate que se fue a centímetros del primer palo del arquero Josué Reinatti.

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Así se fue el primer tiempo, con un Unión que salió más allá de la presencia de Luna Diale como volante central, lo que se presumía que sería más osada y que arriesgaría más, con una postura bastante pasiva, ante un Newell's que propuso con escasos argumentos. Unión tuvo las más claras, pero quedó la sensación que la propuesta era muy poca para intentar marcar la diferencia en el Coloso, donde hubo mucha actitud y entrega, pero poco juego y lucides para marcar la diferencia.

Unión encontró el gol de entrada pero no pudo sostenerlo

El complemento arrancó con la misma tónica que el primero. Newell's salió a buscarlo pero con muchas limitaciones, mientras que Unión decidió esperar y juntar sus líneas, para luego intentar lastimar de contragolpe. Esos primeros minutos obedecieron a un Unión amarrete, mezquino, que pareció no entender todo lo que representaba el triunfo para sus aspiraciones.

Sin embargo, a los 13' dispuso de un tiro de esquina ejecutado por Cuello, el rebote tras el centro a la olla le volvió a quedar a Cuello, quien la envió al segundo palo, Rubio se la cedió de cabeza a Ludueña, quien la mandó a guardar en un cabezazo a quemarropa contra el arquero Josué Reinatti.

Sin buscarlo demasiado pero con mucha eficacia, el Tatengue lograba ponerse arriba en el marcador. Lo que siguió fue mucho nerviosismo de Newell's, ante un Unión que entendió y decidió continuar de la misma manera, bien plantado en sus líneas, e intentando sostener el resultado logrado, que le daba la chance de quedar muy bien plantado de cara a la fecha final ante Vélez.

La fatalidad para el empate de Newell's ante Unión

Unión casi que no pasó sobresaltos, ya que Ludueña y Nacho Isla tuvieron una actuación muy correcta. Pero a los 31' llegó un centro al area, el rebote le quedó a Solari, tras el remate del Colo Ramírez que bloqueó Isla, Solari remató cruzado, Isla la pifió, y se metió la pelota en el palo izquierdo de Mansilla que poco pudo hacer para evitar el gol en contra.

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Los minutos que quedaron fueron de ida y vuelta, con mucha actitud y enjundia, pero con poco juego y claridad. Unión lo buscó, y lo tuvo con un cabezazo de Eric Ramírez, pero la pelota terminó en las manos de Reinatti, en el primer palo.

Unión prácticamente no sufrió más ante un Newell's que fue pero sin ideas. Unión se terminó consumiendo en sus propias limitacioens, y el empate 1-1 fue un castigo muy severo para el Tatengue, que lo dejó con muy pocas chances de avanzar a los playoffs, más allá de la digna actuación. Sin embargo, pareció faltarle resto y sobre todo osadía para ir en busca del triunfo, ante un limitado Newell's. Pero Unión volvió a pagar muy caro sus falencias defensivas, a tal punto que ante Newell's sufrió por 22° vez consecutiva un gol en contra.

Formaciones de Newell's y Unión

Newell's: 30. Josué Reinatti; 6. Martín Ortega, 23. Nicolás Goitea, 16. Lucas Carrizo, 28. Jerónimo Russo; 27. Jerónimo Gómez Mattar, 5. Luca Regiardo; 7. Walter Mazzanti, 20. Facundo Guch, 32. Santiago Solari; 9. Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

Unión: 21. Matías Mansilla; 27. Tobías Rubio, 33. Ignacio Isla, 26. Juan Pablo Ludueña, 18. Lucas Ayala; 20. Julián Palacios, 17. Joaquín Mosqueira, 11. Luna Diale, 22. Brahian Cuello; 25. Cristian Tarragona y 19. Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Cambios: Soñora x Guch (N); Ramírez x Gómez (N); Pittón x Cuello (U); Ramírez x Ayala (U); Pintado x Rubio (U); Mattar x Mazzantti (N).

Amonestados: Palacios (U), Santiago Solari (N), Cuello (U); Ludueña (U); Aguirre (U); Ramírez (N); Russo (N) y Coccáro (N).

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Daniel Zamora.

VAR: Germán Delfino.

Hora de inicio: 18.30.