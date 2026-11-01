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Los curiosos datos del historial entre Unión y Newell's que jugarán en el Coloso

Unión y Newell's se enfrentaron 79 veces en Primera División. Los curiosos datos con los dos últimos partidos como protagonistas.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 09:47hs
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Los curiosos datos del historial entre Unión y Newells que jugarán en el Coloso

UNO Santa Fe / José Busiemi

Unión tendrá este domingo un desafío importante en Rosario, donde visitará a Newell's en el estadio Marcelo Bielsa, por la fecha 15 del Torneo Clausura. Además de la necesidad de sumar para sostener sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final, el Tatengue intentará volver a imponerse en un clásico historial que tiene a la Lepra con ventaja.

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De acuerdo con los registros de Primera División, ambos equipos se enfrentaron en 79 oportunidades, con 31 victorias de Newell's, 23 de Unión y 25 empates. La diferencia es de ocho partidos a favor del conjunto rosarino, que buscará ampliarla ante su gente, mientras que los dirigidos por Leonardo Madelón intentarán reducirla.

Unión ganó la última vez que visitó Rosario

Un dato que alimenta la expectativa rojiblanca es que el último enfrentamiento en el Coloso Marcelo Bielsa terminó con una victoria de Unión. Fue el 31 de octubre de 2025, por el Torneo Clausura, cuando el equipo santafesino se impuso por 1-0 con un gol de Agustín Colazo.

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Sin embargo, el antecedente más reciente entre ambos favorece a Newell's. El 17 de abril de 2026, en el estadio 15 de Abril, la Lepra ganó por 3-2 en un partido cambiante. Marcelo Estigarribia abrió el marcador para el Tatengue, pero Matías Mansilla, en contra, Jerónimo Russo y Martín Ortega dieron vuelta el resultado. Sobre el final, Lucas Menossi descontó para el equipo de Madelón.

Los últimos cinco cruces

La serie reciente muestra una disputa equilibrada, con dos triunfos de Newell's, dos de Unión y un empate en los últimos cinco enfrentamientos:

17 de abril de 2026: Unión 2 - Newell's 3.

31 de octubre de 2025: Newell's 0 - Unión 1.

18 de abril de 2025: Unión 1 - Newell's 1.

1 de noviembre de 2024: Unión 2 - Newell's 0.

10 de febrero de 2024: Unión 1 - Newell's 3.

El historial general marca una ventaja para la Lepra, pero los antecedentes más cercanos reflejan que Unión también consiguió resultados importantes frente al equipo rosarino. Este domingo, en un partido que puede tener consecuencias directas en la pelea por los playoffs, el Tatengue tendrá otro objetivo: volver a ganar en el Coloso y acercarse un poco más en una estadística que todavía lo tiene en desventaja.

Unión Newell's Primera
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