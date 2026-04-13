Unión mira de reojo: Defensa y Talleres chocan en un duelo clave en Varela

Defensa y Talleres, hoy en zona de clasificación, se enfrentan con la mira puesta en sostenerse entre los ocho, ante la mirada de Unión.

La Zona A del Torneo Apertura entra en su tramo decisivo y cada partido empieza a tener múltiples lecturas. Este lunes, desde las 16.30, Defensa y Justicia y Talleres de Córdoba se medirán en el estadio Norberto Tomaghello, en un cruce que no solo les importa a ellos: también será seguido de cerca por Unión de Santa Fe, que pelea por meterse en zona de playoffs.

El “Halcón” y la “T” llegan dentro de los ocho, pero con la necesidad de volver a sumar tras sus últimas caídas. Por eso, el duelo en Florencio Varela aparece como una oportunidad clave para sostenerse en los puestos de clasificación y no ceder terreno en la recta final.

Defensa viene de perder 2-0 ante Instituto en Córdoba, resultado que le cortó un invicto que lo había posicionado como uno de los equipos más regulares del grupo. A pesar de ese traspié, el conjunto de Mariano Soso se mantiene quinto con 19 puntos, y en caso de ganar podría alcanzar momentáneamente la línea de Vélez Sarsfield.

Para este compromiso, el DT no podrá contar con Lucas Souto, expulsado en el último encuentro por el árbitro Andrés Merlos, en medio de una fuerte polémica tras las declaraciones del propio Soso por el trato recibido por sus jugadores.

Del otro lado, Talleres también llega golpeado. El equipo conducido por Carlos Tevez cayó 1-0 frente a Boca Juniors en el Mario Alberto Kempes, luego de una racha de cuatro partidos sin derrotas. Sin embargo, sigue dentro de la zona de clasificación y sabe que un triunfo en Varela lo mantendrá bien posicionado de cara a las últimas fechas.

“El equipo necesita tiempo, pero si entramos a playoffs podemos competir con cualquiera”, aseguró Tevez, dejando en claro que el objetivo inmediato es sostenerse entre los ocho.

El encuentro será dirigido por Luis Lobo Medina, con Héctor Paletta en el VAR, y contará con transmisión de ESPN.

Probables formaciones de Defensa y Talleres

Defensa y Justicia: Christopher Fiermarin; Damián Fernández, Emiliano Amor, David Martínez; Santiago Sosa, Aaron Molinas, Ever Banega, Elías Pereyra; Ayrton Portillo, Juan Gutiérrez, Agustín Hausch. DT: Mariano Soso.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Maidana; Cáceres, Galarza, Juan Sforza, Cristaldo; Dávila y Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.