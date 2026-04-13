Uno Santa Fe | Ovación | Cerúndolo

Triunfos de Cerúndolo y Etcheverry en los ATP 500 de Múnich y Barcelona

El otro argentino que jugará este lunes será Marco Trungelliti, quien buscará avanzar a octavos de final. Cerúndolo y Etcheverry, a paso firme.

13 de abril 2026 · 11:59hs
Triunfos de Cerúndolo y Etcheverry en los ATP 500 de Múnich y Barcelona

Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutaron con sendos triunfos en los ATP 500 de Múnich y Barcelona, para meterse en los octavos de final.

En Múnich, donde defiende las semifinales alcanzadas el año pasado, Cerúndolo tuvo una sólida actuación para ganarle sin problemas por 6-2 y 6-2 al indio Sumit Nagal, luego de solo una hora y 10 minutos de juego.

De esta manera, el argentino comienza a dejar atrás la floja actuación que tuvo en el Masters de Montecarlo, donde se despidió en la segunda ronda tras caer ante el checo Tomas Machac.

Su oponente en los octavos de final será el neerlandés Botic Van de Zandschulp, quien debutó en el torneo con un triunfo en sets corridos frente al suizo Marc-Andrea Huesler.

Cerúndolo, que es el quinto preclasificado, está obligado a tener una buena actuación en esta edición del ATP de Múnich, ya que en caso de no defender al menos las semifinales alcanzadas el año pasado podría salir del top 20 del ranking.

El principal candidato al título en este torneo es el alemán y campeón defensor, Alexander Zverev, quien debutará este martes cuando se enfrente con el serbio Miomir Kecmanovic.

Etcheverry no defraudó en Barcelona

Por otra parte, en el ATP 500 de Barcelona, el también argentino Etcheverry pudo sacarse un duro escollo de encima al eliminar al británico Jack Draper.

Etcheverry ganaba 3-6, 6-3 y 4-1 luego de una hora y 45 minutos de partido, cuando se vio beneficiado por el abandono de su rival.

Esta victoria le permitió al oriundo de La Plata meterse en los octavos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre el portugués Nuno Borges y el francés Adrian Mannarino.

Etcheverry, que este año ganó su primer título al conquistar el ATP 500 de Río, atraviesa el mejor momento de su carrera y viene de alcanzar los octavos de final en Montecarlo, donde cayó frente al español y entonces número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

El otro argentino que jugará este lunes será Marco Trungelliti, quien tendrá un interesante enfrentamiento con el serbio Hamad Medjedovic.

Los otros jugadores albicelestes que están anotados en el ATP 500 de Barcelona son Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli, quienes debutarán el martes.

Cerúndolo Etcheverry Trungelliti
Noticias relacionadas
wanchope abila, otra caida en su carrera: fue apartado en estudiantes de rio cuarto

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

la liga nacional levanta el telon de la semana con dos duelos de alto voltaje

La Liga Nacional levanta el telón de la semana con dos duelos de alto voltaje

torneo promocional: regatas (sf) y atletico franck treparon a la cima

Torneo Promocional: Regatas (SF) y Atlético Franck treparon a la cima

velez va por la recuperacion y la cima ante un central cordoba golpeado

Vélez va por la recuperación y la cima ante un Central Córdoba golpeado

Lo último

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Último Momento
Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Unión ya palpita su aniversario 119 con otra fiesta multitudinaria frente al 15 de Abril

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Racing podrá llevar hinchas a Mar del Plata ante Aldosivi

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Colón es cada vez más fuerte de local y se vuelve intimidante para cualquiera

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Apertura: el clásico entre Unión y Colón el Malvicino capta la atención de la fecha 6 en la A1

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Números que explican por qué Colón batió a Racing (C) para cortarse arriba en la zona A

Ovación
Budiño llevó tranquilidad tras el susto: Estoy bien, ya sin dolor

Budiño llevó tranquilidad tras el susto: "Estoy bien, ya sin dolor"

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

¿Ahora sí Colón tiene mayor peso en AFA?

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Unión se ilusiona con los primeros tiempos y se decepciona con los segundos tiempos

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Tres al hilo y sin goles en contra: Colón recupera una marca que hacía tiempo no conseguía

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Wanchope Ábila, otra caída en su carrera: fue apartado en Estudiantes de Río Cuarto

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

Tan Biónica hizo vibrar Santa Fe antes 25.000 personas en una noche histórica

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Últimos días para participar de Foro Abierto Letras 2026

Llega a Tribus Cerati Infinito: el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

Llega a Tribus "Cerati Infinito": el mejor homenaje a Gustavo Cerati y Soda Stereo en formato sinfónico

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90s y 00s

La Re Fiesta llega a HUB con todos los clásicos de la cumbia, reggaetón y pop de los 90's y 00's