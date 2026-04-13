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Lanús-Banfield, Clásico del Sur con historia pesada y necesidades urgentes en La Fortaleza

Lanús quiere romper una larga sequía ante Banfield , mientras que el Taladro busca una victoria para meterse en la pelea por los playoffs.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 11:09hs
Lanús-Banfield, Clásico del Sur con historia pesada y necesidades urgentes en La Fortaleza

El fútbol argentino tendrá este lunes uno de esos partidos que se viven distinto. En el estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús y Banfield volverán a verse las caras desde las 19 por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un clásico que llega cargado de historia reciente, rachas marcadas y objetivos inmediatos.

El “Granate” afronta el duelo con la necesidad de cambiar la cara tras su traspié internacional. La derrota 1-0 ante Mirassol en su estreno en la Copa Libertadores dejó un golpe que el equipo de Mauricio Pellegrino intentará dejar atrás rápidamente. En el torneo local, se mantiene competitivo: está sexto con 19 puntos, aunque hace dos fechas que no logra ganar.

Pero el foco también está puesto en un dato que pesa: Lanús no puede derrotar a Banfield en su casa desde 2017. Aquella tarde, el conjunto dirigido por Jorge Almirón se impuso 4-2 con una actuación memorable de José Sand, que marcó tres goles. Desde entonces, La Fortaleza le resulta esquiva en este cruce.

“Es un partido especial, lo sentimos en el día a día y sabemos lo que representa. Queremos revertir lo que pasó en la semana”, expresó Felipe Peña Biafore, en línea con el ánimo del plantel.

Del otro lado, Banfield llega con una motivación distinta. El equipo de Pedro Troglio se quedó con el último clásico (2-1 en el Florencio Sola) y buscará repetir en condición de visitante para seguir alimentando esa racha favorable.

Sin embargo, su campaña en el Apertura lo obliga a sumar. Con 13 puntos y en el puesto 12, está a cuatro unidades de la zona de clasificación y, además, arrastra un dato preocupante: todavía no sumó fuera de casa. Por eso, el clásico aparece como una oportunidad tan exigente como necesaria.

El partido será dirigido por Nicolás Ramírez, con Facundo Tello en el VAR, y contará con transmisión de ESPN.

Probables formaciones de Lanús y Banfield

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina o Felipe Peña Biafore, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Matías Sepúlveda; Walter Bou o Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; David Zalazar, Lautaro Villegas, Ignacio Pais, Tomás Adoryan; Tiziano Perrotta, Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Lanús Banfield Clásico
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