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Barrio Sargento Cabral: robaron 10.000 dólares y $2.000.000 de una vivienda durante la ausencia de sus dueños

Sucedió este fin de semana. Delincuentes ingresaron por un patio interno, vulneraron una puerta y accedieron al interior del inmueble

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de abril 2026 · 11:28hs
La zona en donde sucedió el robo

La zona en donde sucedió el robo

Este domingo, cuando un hombre regresó a su vivienda ubicada en calle Sarmiento al 5800, en el barrio Sargento Cabral de la capital santafesina, encendió la luz y encontró su casa completamente revuelta. Luego, constató la falta de dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos, además de un teléfono celular, efectos personales y otros artículos de valor.

La víctima, identificada como M. A. M., de 63 años, denunció el robo a uno de los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después, arribaron a la vivienda oficiales de la Comisaría 5ª y de la Estación Policial Centro (EPC).

Testigos e imágenes

Los policías que intervinieron en el procedimiento buscaron testigos entre los vecinos durante la mañana del domingo. Además, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber captado imágenes de él o los ladrones, tanto al llegar como al retirarse del lugar.

Un dato que no pasó desapercibido para los oficiales fue el robo de un teléfono celular, elemento que en muchas investigaciones se convierte en una pieza clave para identificar y detener a los delincuentes.

Peritajes criminalísticos

Los efectivos informaron sobre el robo, el testimonio de la víctima —incluyendo el tiempo que permaneció ausente de la vivienda— y los elementos sustraídos a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la elaboración de un informe detallado del hecho, la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de las cámaras de seguridad y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Estas tareas fueron llevadas adelante por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

• LEER MÁS: Aprehendieron a cuatro personas y les secuestraron ocho ladrillos de droga en un operativo en el norte de la ciudad

Sargento Cabral robo dólares
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