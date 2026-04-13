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Vélez va por la recuperación y la cima ante un Central Córdoba golpeado

Vélez necesita ganar en Liniers para volver a lo más alto de la Zona A tras el triunfo de Estudiantes, mientras que Central Córdoba busca frenar su caída.

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 11:21hs
Vélez va por la recuperación y la cima ante un Central Córdoba golpeado

La pelea por la punta de la Zona A del Torneo Apertura está al rojo vivo y este lunes tendrá un capítulo clave. Vélez Sarsfield recibirá desde las 21.30 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el estadio José Amalfitani, con la obligación de ganar para recuperar el liderazgo.

El “Fortín” perdió la cima tras la victoria de Estudiantes de La Plata ante Unión, resultado que lo dejó momentáneamente en el segundo lugar. Sin embargo, el escenario es claro: si suma de a tres, alcanzará los 25 puntos y volverá a ser el único puntero, además de quedar muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto llega con sensaciones mixtas. Por un lado, avanzó en la Copa Argentina tras eliminar a Deportivo Armenio. Pero en el torneo local arrastra dos derrotas consecutivas: 1-0 ante Lanús y 3-2 frente a Gimnasia de Mendoza, resultados que lo obligan a reaccionar.

En ese contexto, la buena noticia para el DT pasa por la recuperación de Lucas Robertone, quien dejó atrás una distensión y vuelve a estar a disposición.

Del otro lado, Central Córdoba atraviesa un presente complicado. El conjunto de Lucas Pusineri se ubica 13° con 12 puntos y llega tras dos duras caídas: 5-0 frente a Estudiantes en La Plata y 3-1 ante Newell's Old Boys como local.

A pesar de ese panorama, el “Ferroviario” contará con Alan Aguerre, quien superó un problema en la rodilla y será titular. En cambio, no podrá estar Juan Pablo Pignani, suspendido.

El partido será arbitrado por Bruno Amiconi, con Diego Ceballos en el VAR, y contará con transmisión de TNT Sports.

Probables formaciones de Vélez y Central Córdoba

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Emanuel Mammana, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Dilan Godoy, Manuel Lanzini, Matías Pellegrini; Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Matías Vera, Juan Cardozo, Fernando Martínez; Alan Laprida y Michael Santos o Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Vélez Central Córdoba Estudiantes
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