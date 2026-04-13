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Tobías Reyes sufrió una dura derrota ante el filipino Fajardo

En Santa Paula de Gálvez, el santafesino Tobías Pitbull Reyes perdió de una manera tremenda ante el filipino Miel Fajardo que lo derribó con el primer zurdazo a los 5 segundos y enseguida lo liquidó con otros dos golpes

Ovación

Por Ovación

13 de abril 2026 · 09:14hs
Miel Fajardo noqueó en la primera vuelta al santafesino Pitbull Reyes en Gálvez.

Miel Fajardo noqueó en la primera vuelta al santafesino Pitbull Reyes en Gálvez.

El Pitbull Tobías Reyes no pudo: Miel Fajardo lo noqueó en la primera vuelta y se acerca al título mundial mosca FIB. Ante un recinto colmado en el Club Atlético Santa Paula de la ciudad santafesina de Gálvez, en el combate de fondo de una nueva edición de La Leyenda Continua, y en el marco de lo que era una eliminatoria mundialista de la Federación Internacional de Boxeo, Tobías Reyes no pudo contra el filipino Miel Fajardo, cayendo por KO técnico en la primera vuelta.

Impactante derrota de Tobías Reyes en Gálvez

Tan impactante como shockeante y dolorosa. Tobías "Pitbull" Reyes (18-2-1, 16KOs) perdió por TKO 1 con el filipino Miel "Asesino Silencioso" Fajardo (14-3-2, 12KOs) en un combate eliminatorio final al puesto #1 del ranking mundial mosca de la FIB que se llevó a cabo en el gimnasio Víctor Comelli del Club Santa Paula de Gálvez donde el santafecino fue más local que nunca en toda su carrera.

De esta manera, el filipino será el retador mandatorio del actual monarca, el japonés Masamichi Yabuki (19-4-0, 18KOs) quien primero el próximo 6 de junio defenderá su título ante el mexicano René Calixto.

La derrota del púgil del barrio Ideal de Gálvez no admite ningún tipo de análisis porque el visitante rompió el molde del combate con el primer golpe de zurda que llegó apenas cinco segundos después del saludo inicial.

Tobías Reyes quedó sin reacción y tambaleante tras ese primera caída y solamente se le dio paso a seguir por el hecho de ser el local. Sin embargo Miel Fajardo no titubeó, volvió al ataque, generó una segunda caída y una tercera que fue definitiva.

"Le pido disculpas a todos los que me hicieron el aguante, pero no sé que decir. Me impactó muy fuerte con ese primer golpe, ya no sabía dónde estaba y cuando me di cuenta habían parado la pelea", dijo con lágrimas en los ojos Tobías Reyes.

Sobre su futuro, todo una incógnita tras semejante derrota, el propio "Pitbull" remarcó que "me van a volver a ver y con el mismo objetivo de llegar a pelear por el título mundial. Esto es boxeo y estas cosas pueden pasar".

En cuanto a los otros dos santafesinos que combatieron en Santa Paula de Gálvez, la suerte fue dispar. En categoría Pluma, a cuatro rounds, Alexis Sicilia (Santa Fe) se impuso ante Samir Cristófaro (Cañada de Gómez) en la categoría pluma. Fue un combate muy parejo, con ambos púgiles intercambiaron golpe por golpe durante los 4 rounds pactados.Finalmente, la victoria fue para Sicilia, en un fallo que no tuvo la aceptación del público presente. Más allá del resultado, hubo una gran entrega de ambos arriba del ring. En una gran pelea, a cuatro rounds, y en categoría mediano, el santafesino Néstor Fernández cayó frente al local Nacho Andino por puntos.

Reyes filipino derrota
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