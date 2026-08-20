Jueves con lloviznas y frío en Santa Fe: cuándo mejora el tiempo y cuánto llovió

La ciudad de Santa Fe amaneció este jueves con cielo cubierto, lloviznas y una temperatura de 10,4°. El pronóstico anticipa una mejora gradual durante la jornada y un fin de semana frío, pero estable, con mínimas que podrían bajar hasta los 6°.

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 20 de agosto con una jornada gris, húmeda y con lloviznas . A las 8 de la mañana, la temperatura era de 10,4° , mientras que la máxima prevista para este jueves es de 17° .

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones se presentan relativamente estables a estables . Durante la jornada comenzará a generalizarse el ingreso de aire frío en todo el espesor de la troposfera, debido a la acción de un sistema frío cuyo eje principal avanza sobre el océano Atlántico.

Este escenario podría mantener durante las primeras horas algunas lluvias débiles, dispersas o lloviznas. Sin embargo, con el correr del día las condiciones comenzarían a mejorar y el cielo podría despejarse mayormente hacia la tarde o la tarde-noche.

Respecto de las temperaturas, se espera un aumento de la amplitud térmica, con un suave descenso de las mínimas y un leve ascenso de las máximas a partir del viernes.

Cómo estará el tiempo en Santa Fe este viernes

Para este viernes, el pronóstico anticipa un día con cielo despejado, aunque con alguna nubosidad por momentos, y condiciones estables.

La temperatura mínima prevista es de 8°, mientras que la máxima alcanzaría los 16°. Los vientos serán moderados del sector sur y sudoeste, rotando luego al sureste y disminuyendo gradualmente su intensidad.

Un fin de semana frío y estable en Santa Fe

El sábado se presentaría con cielo despejado, aunque la nubosidad aumentaría de manera variable hacia la tarde y la noche. Las condiciones se mantendrán estables y se espera un descenso de las temperaturas mínimas.

La jornada tendría una mínima de 6° y una máxima de 15°, con vientos leves a moderados predominantes del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Para el domingo, en tanto, se prevé un cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Las temperaturas presentarían pocos cambios, con una mínima de 7° y una máxima que podría llegar a los 18°.

Los vientos serán leves a moderados del sector este, rotando por momentos al este/noreste.

Lluvias en Santa Fe: cuánto llovió este jueves

De acuerdo con los datos registrados hasta las 7.30 de este jueves 20 de agosto, las precipitaciones acumuladas durante la jornada fueron:

Los Polígonos: 8,50 milímetros.

Centro: 5,25 milímetros.

Delegación Alto Verde: 8,25 milímetros.

La intensidad máxima de lluvia fue de 8 milímetros por hora y se registró en Los Polígonos, a las 00.50.

En cuanto al viento, la ráfaga máxima alcanzó los 13,1 km/h, proveniente del sector sur, y fue registrada en la Delegación Alto Verde a las 2.45.

Los acumulados de lluvia desde el domingo

Si se toman en cuenta los registros de los días 17, 18, 19 y 20 de agosto, hasta las 7.30 de este jueves, los acumulados de precipitaciones fueron:

Los Polígonos: 36,50 milímetros.

Centro: 25,25 milímetros.

Delegación Alto Verde: 30,75 milímetros.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional