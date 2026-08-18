Unión, ¿podría reabrir su mercado si se confirma una grave lesión de Lautaro Vargas?

Lautaro Vargas sufrió un esguince severo de rodilla izquierda y será evaluado diariamente en Unión. Qué dice el reglamento si se confirma una grave lesión

Unión recibió este martes una noticia que encendió las alarmas, principalmente por la situación de Lautaro Vargas. El club dio a conocer el parte médico del defensor, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra, pero la atención quedó puesta en el lateral derecho, quien sufrió una lesión que podría tener implicancias tanto deportivas como en el mercado de pases.

“Lautaro Vargas: el jugador sufrió un esguince severo de rodilla izquierda. Será reevaluado en forma diaria, y según su evolución se definirá la conducta terapéutica”, informó oficialmente la institución.

La lesión aparece en un momento particular para Vargas, quien durante este mercado de pases estuvo vinculado con una posible salida de Unión. Incluso, en los últimos días se mencionó la posibilidad de que continuara su carrera en el fútbol de Dubai, mientras todavía permanecen abiertos algunos mercados internacionales.

Madelón ya había pedido a Pintado para Unión

La situación de Vargas también se relaciona directamente con los movimientos que Unión realizó durante el mercado. Leonardo Madelón había solicitado la llegada de Juan De Dios Pintado, lateral uruguayo al que dirigió durante su etapa en Gimnasia de La Plata.

Ahora, la evolución de Vargas será determinante. Si finalmente se confirma que la lesión es de gravedad y requiere un período prolongado de recuperación, Unión podría recurrir al reglamento de AFA para solicitar una incorporación excepcional.

¿Puede Unión incorporar a otro jugador?

El reglamento contempla la posibilidad de que un club solicite un reemplazo cuando un futbolista sufre una lesión cuyo tiempo estimado de recuperación sea superior a cuatro meses, siempre que se cumplan una serie de requisitos y que la lesión se produzca dentro del período habilitado de la competencia.

Lautaro Vargas sufrió un esguince severo, se lo evaluará día a día en Unión, que podría pedirle un reemplazante. Fotobaires

Además, el pedido debe ser analizado por el Departamento de Medicina Deportiva de AFA, que puede citar al jugador, solicitar estudios complementarios o esperar la realización de una intervención quirúrgica antes de determinar si la lesión efectivamente demanda más de cuatro meses de recuperación.

En caso de que el Comité Ejecutivo de AFA apruebe el pedido, Unión tendría cinco días hábiles para completar la documentación e inscribir al reemplazante, con la posibilidad de una única prórroga de otros cinco días hábiles, que también debe ser autorizada por el Comité Ejecutivo.

Un dato importante es que el reemplazante no necesariamente debe desempeñarse en la misma posición que el jugador lesionado. La excepción solamente obliga a respetar el puesto cuando se trata de un arquero.

Por eso, si Vargas finalmente queda marginado por un período extenso, Unión no estaría obligado a utilizar ese cupo exclusivamente para sumar otro defensor. La dirigencia podría evaluar el mercado y decidir qué posición considera prioritaria para reforzar el plantel.

Mosqueira y Malcorra, las otras novedades en Unión

El club también comunicó las situaciones de Joaquín Mosqueira e Ignacio Lago. El mediocampista presenta una severa distensión del ligamento colateral interno de la rodilla derecha y realiza tratamiento con PRP, mientras que Lago sufrió una lesión muscular.

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Más allá de estos dos casos, todas las miradas estarán puestas en la evolución de Vargas. En las próximas evaluaciones médicas se conocerá con mayor precisión el alcance de su lesión y, a partir de allí, Unión sabrá si debe descartar definitivamente cualquier posibilidad de salida del defensor o si, por el contrario, se abre una inesperada puerta para volver al mercado de pases.