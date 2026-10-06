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Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Unión sumó recursos a sus arcas por una operación vinculada a un futbolista que surgió de sus inferiores y que se marchó del club a fines de 2025.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 08:03hs
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Unión recibió un nuevo ingreso millonario por un jugador surgido de las inferiores

Unión continúa sumando ingresos que ayudan a engrosar sus arcas y, en las últimas horas, se confirmó el cobro de un monto cercano a los 400.000 dólares por un exjugador formado en las divisiones inferiores del club. Se trata de un concepto correspondiente a los derechos de formación, luego de que el futbolista continuara su carrera en el exterior.

El ingreso para Unión por Jerónimo Dómina

La operación adquiere una relevancia particular porque el jugador había sido considerado durante varios años como una de las grandes apariciones de las inferiores de Unión. En el Tatengue había cifradas expectativas respecto de una futura transferencia, con la posibilidad de que pudiera representar una importante inyección económica para la institución.

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Sin embargo, su salida finalmente se produjo de otra manera. El futbolista dejó Unión en condición de libre el 31 de diciembre de 2025 y posteriormente continuó su carrera en España. Ahora, el club santafesino recibió una compensación económica vinculada a su formación.

Una salida que no dejó una transferencia, pero sí un ingreso para Unión

El protagonista de esta historia es Jerónimo Dómina, delantero que disputó 77 partidos con la camiseta de Unión y convirtió ocho goles durante su etapa en el plantel profesional.

Después de su salida del Tatengue, Dómina se incorporó al Cádiz de España, aunque su paso por el fútbol español estuvo lejos de ser el esperado. Apenas disputó dos encuentros, no marcó goles y acumuló 206 minutos.

Luego regresó al fútbol argentino para jugar en Tigre, donde encontró rápidamente el gol. En apenas tres partidos, convirtió dos tantos, aunque ambos fueron en derrotas frente a Vélez y Argentinos, respectivamente.

Para Unión, el ingreso representa una suerte de compensación económica por el proceso formativo de un futbolista que había despertado grandes expectativas en Santa Fe.

Un mercado que dejó cerca de 10 millones de dólares para Unión

El dinero recibido por Dómina se suma a una serie de ingresos que Unión viene acumulando durante los últimos meses. En ese sentido, la dirigencia trabaja en la elaboración de un informe que detallará todas las operaciones realizadas recientemente, incluyendo contrataciones, ventas, porcentajes, derechos económicos y otros conceptos.

Según los números preliminares que se manejan en el club, el movimiento económico generado en este período se ubicaría cerca de los 10.000.000 de dólares.

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De todas maneras, hay una diferencia importante entre el monto total de las operaciones y el dinero efectivamente ingresado. Una parte significativa de esos recursos será cobrada durante los próximos meses, de acuerdo con los plazos establecidos en los distintos acuerdos.

Mientras Unión prepara ese informe para conocer con precisión el dinero generado durante este período, el nuevo ingreso por un futbolista surgido de las inferiores vuelve a poner en escena el valor económico que puede tener el trabajo de formación realizado por el club.

Unión Dómina Cádiz
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