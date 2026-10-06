Unión confirmó otra incorporación para afrontar la Liga Argentina

El equipo de básquet de Unión sigue tomando forma para la temporada 2026/27 y sumó al base cordobés Santiago Ludueña, quien llega procedente de Quilmes de Mar del Plata.

Unión continúa avanzando en la conformación de su plantel para la Liga Argentina 2026/27. En medio de la preparación para su regreso a la segunda categoría del básquet nacional, la institución santafesina anunció una nueva incorporación: Santiago Ludueña.

LEER MÁS: Unión oficializó el retorno de Martín Gómez para la Liga Argentina

El jugador nacido en Córdoba se desempeña como base y llega al Tatengue después de vestir la camiseta de Quilmes de Mar del Plata, por lo que se convierte en una alternativa para la conducción del equipo que tendrá nuevamente a Juan Siemienczuk como entrenador.

Ludueña, una nueva pieza para el armado de Unión

La llegada del cordobés representa otro movimiento dentro de un plantel que busca quedar listo para el comienzo de la competencia. Unión apuesta por sumar variantes y jerarquía en distintas posiciones para afrontar una temporada extensa y exigente.

La presentación fue realizada por el propio club a través de sus redes sociales, con un mensaje que destacó su posición: “La base está. Santiago Ludueña se sumó al conjunto Tatengue”. Además, confirmó que el jugador arriba desde Quilmes y le dio la bienvenida al nuevo integrante del equipo.

La base está Santiago Ludueña se sumó al conjunto Tatengue. El base cordobés proviene de Quilmes de Mar del Plata. ¡Bienvenido, Santi! https://t.co/oJWyOVYIIx — Club Atlético Unión (@clubaunion) October 6, 2026

El fichaje se suma a un mercado en el que Unión ya había incorporado al experimentado Phillip Lockett, quien llegó para reforzar la zona interior tras su paso por Comunicaciones.

Un desafío renovado para Unión

La temporada tendrá un significado especial para el básquet tatengue. Después de su salida de la Liga Nacional por motivos económicos, Unión afrontará una nueva etapa en la Liga Argentina, con la intención de construir un equipo competitivo y volver a ser protagonista.

LEER MÁS: Unión suma talento y experiencia para su regreso a la Liga Argentina

El estreno está programado para el 15 de octubre frente a Bochas, en el Ángel Malvicino. Luego tendrá otros dos compromisos como local: el 21 de octubre ante Barrio Parque y el 30 frente a Comunicaciones.

Con la cuenta regresiva en marcha, Unión sigue completando su plantel y ahora incorporó a Santiago Ludueña, una nueva alternativa para el perímetro y para la conducción del equipo de Siemienczuk.