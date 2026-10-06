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Unión busca respuestas y Madelón analiza cambios para recibir a Defensa y Justicia

Unión vuelve a trabajar en el 15 de Abril con la necesidad de cortar una racha de tres derrotas consecutivas. Leonardo Madelón analiza varios cambios.

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 08:34hs
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Unión busca respuestas y Madelón analiza cambios para recibir a Defensa y Justicia

Prensa Unión

Unión pone en marcha una semana clave. El plantel tatengue trabaja este martes por la mañana en el estadio 15 de Abril, con la mira puesta en el partido del próximo viernes, desde las 21.45, frente a Defensa y Justicia, por la fecha 12 de la Zona A del Torneo Clausura.

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El equipo llega golpeado después de sufrir tres derrotas consecutivas ante Talleres, Independiente y Boca, una seguidilla que profundizó el mal momento futbolístico y que también instaló interrogantes alrededor de la continuidad de Leonardo Madelón. El propio entrenador reconoció esta situación luego de la caída ante Boca en La Bombonera.

Madelón tendrá tiempo para probar en Unión

A diferencia de lo ocurrido en otras semanas, el cuerpo técnico tendrá varios días para trabajar y Madelón buscará profundizar conceptos futbolísticos y encontrar respuestas que permitan sacar a Unión del pozo en el que se encuentra.

En ese contexto, no se descarta que el entrenador meta mano en la formación titular. Todavía resta mucho trabajo por delante y las variantes aparecen como posibilidades, pero hay distintos puestos donde el DT podría realizar modificaciones.

En la defensa, Tobías Rubio podría ingresar por Juan de Dios Pintado en el lateral derecho, mientras que Bruno Pittón aparece como alternativa para ocupar el lugar de Lucas Ayala.

Cambios también en el mediocampo y el ataque de Unión

El mediocampo es otro sector donde Madelón podría realizar pruebas. Emilio Giaccone y Lucas Menossi aparecen entre los futbolistas que podrían tener una oportunidad desde el arranque, con Joaquín Mosqueira y Brahian Cuello como posibles candidatos a dejar la formación.

También existe la posibilidad de que Julián Palacios pierda su lugar entre los titulares. En ese caso, las alternativas serían Marcelo Estigarribia o Eric Ramírez, dos futbolistas que podrían aportarle otras características al equipo.

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Por ahora, se trata de posibilidades y no de una formación definida. Madelón tendrá entrenamientos por delante para evaluar rendimientos, probar variantes y determinar cuál considera que es el mejor equipo para enfrentar a Defensa y Justicia.

El desafío no será sencillo. El Halcón llegará a Santa Fe después de una actuación contundente, ya que viene de golear a San Lorenzo en el estadio Norberto Tomaghello. Para Unión, el partido representa otra prueba exigente y, al mismo tiempo, una oportunidad impostergable para volver a ganar, recuperar confianza y comenzar a cambiar el rumbo de un ciclo que quedó bajo la lupa.

Unión Madelón Defensa
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