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De no creer: Unión sumó un punto enfrentando a los peores cuatro equipos

En el Torneo Clausura, el Tate cosechó un empate y tres derrotas ante los últimos cuatro equipos de la Zona A

Ovación

Por Ovación

6 de octubre 2026 · 11:02hs
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Unión sumó un punto enfrentando a los cuatro últimos equipos de la Zona A.

Unión sumó un punto enfrentando a los cuatro últimos equipos de la Zona A.

A la hora de buscar explicaciones respecto a la posición en la tabla que ostenta Unión y que por ahora lo tiene fuera de la zona de playoffs, una de ellas sin dudas que tiene que ver con la magra cosecha de puntos que obtuvo ante rivales de muy mal presente.

Unión y una cosecha matemática muy preocupante

La realidad indica que el Tate apenas pudo rescatar un punto sobre 12 en disputa, enfrentando a los cuatro peores equipos de la Zona A.

El último equipo en la Zona A es Talleres, quien suma ocho unidades y de los últimos cinco partidos que jugó, perdió tres empató uno y ganó uno, que fue precisamente ante Unión por 2-1.

Por su parte, el penúltimo es Central Córdoba, que tiene nueve puntos en la tabla y que de los últimos cinco encuentros, empató tres y perdió dos. Sin embargo, venció a Unión como visitante 2-1.

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Mientras que el 13° en la Zona A es Platense con 10 puntos. El Calamar perdió tres y empató dos, de los últimos cinco partidos jugados, pero en la 1° fecha igualó 2-2 con Unión.

Y el equipo que se ubica 12° es San Lorenzo con 11 unidades. De los últimos cinco partidos jugados, el Ciclón perdió tres, empató uno y ganó el restante. Y superó a Unión como local por 1-0.

Así las cosas, la cosecha matemática de Unión no es buena, sumando 13 puntos sobre 33 en disputa, con una efectividad del 39%. Pero es mucho más preocupante, enfrentando a los últimos equipos de la Zona A.

Unión equipos cuatro
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