Los delanteros que se van de Unión y que mejoran su capacidad goleadora

En los últimos tiempos se vienen dando casos de delanteros que emigraron de Unión sin destacarse y que ahora son importantes en otros equipos

Jerónimo Domina marcó con la camiseta de Tigre dos goles en tres partidos.

Si bien Unión es el segundo equipo que más goles convirtió en lo que va del año, detrás de Independiente Rivadavia , no deja de llamar la atención el presente de aquellos delanteros que se fueron y que en la actualidad tienen una eficacia mucho mayor a cuando vestían la camiseta rojiblanca.

Y en esa lista se pueden mencionar a por lo menos cuatro futbolistas, como los casos de Jerónimo Domina, Nicolás Orsini, Agustín Colazo y Junior Marabel.

En el caso de Domina, lleva apenas tres partidos jugados con la camiseta de Tigre y anotó goles, ante Vélez y Argentinos Juniors, sumando en cancha 143'.

Mientras que con la camiseta de Unión en 2025, disputó 17 partidos, 12 por el Torneo Apertura, cuatro por Copa Sudamericana y el restante por la Copa Argentina, marcando un solo gol (Colegiales) en la Copa Argentina y sumando 935'.

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En el caso de Agustín Colazo, lleva marcados tres goles en nueve partidos con la camiseta de Gimnasia de La Plata, ocho de esos encuentros corresponden al Torneo Clausura y el restante a la Copa Argentina, con 415' en cancha.

En tanto que con la camiseta de Unión, en el primer semestre del 2026 disputó nueve partidos, siete por el Torneo Apertura y dos por Copa Argentina. Y le marcó un gol a Vélez, cosechando 289'.

Por su parte, Nicolás Orsini marcó dos goles con la camiseta de Barracas Central jugando apenas 45' en el triunfo 3-2 ante Atlético Tucumán. Con la camiseta del Guapo disputó dos cotejos, el restante por Copa Argentina, sumando 60' en cancha.

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En su última etapa con la camiseta de Unión, Orsini había disputado 22 partidos en el Torneo de la Liga 2024, marcando cuatro goles y sumando 1555' en cancha.

Pero sin dudas que el caso más particular de todos los delanteros, es el de Junior Marabel. El delantero paraguayo lleva anotados 13 goles en 28 partidos con la camiseta de Sarmiento, sumando 2125' en cancha.

Mientras que con la camiseta de Unión, el delantero paraguayo disputó 18 partidos en el Torneo de la Liga 2023, sumando 576' en cancha sin marcar goles.