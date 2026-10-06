Colón y el parte de lesionados antes de visitar a Mitre: quiénes llegan y quiénes esperan

A cuatro fechas del final de la fase regular, Colón empieza a recuperar soldados, aunque todavía tiene varias bajas por lesiones.

Colón transita la recta final de la fase regular de la Primera Nacional con la mirada puesta en el Reducido. Quedan apenas cuatro partidos y cada detalle comienza a tomar mayor importancia, especialmente el estado físico de un plantel que afrontará una seguidilla decisiva. El próximo compromiso será este domingo a las 17 frente a Mitre, en Santiago del Estero.

La principal novedad positiva para Iván Delfino pasa por el regreso de Matías Muñoz, quien cumplió la fecha de suspensión correspondiente por haber alcanzado el límite de cinco tarjetas amarillas. El mediocampista vuelve a estar disponible y representa una alternativa importante para el entrenador.

Los lesionados que todavía esperan en Colón

En el rubro de los jugadores que continúan al margen, Pier Barrios volvería a quedar afuera del compromiso ante Mitre debido a una lesión muscular que todavía no le permite estar en condiciones.

Prensa Colón

Otro caso es el de Sebastián Olmedo, quien no fue tenido en cuenta para el último encuentro frente a Estudiantes de Buenos Aires debido a una sobrecarga muscular. Su evolución durante estos días será determinante para saber cuándo podrá volver a ser considerado.

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Por su parte, Franco García será evaluado y exigido durante la semana. El delantero sufrió una lesión en el empeine de uno de sus pies y, aunque el propio futbolista tiene como objetivo llegar al partido del domingo, hoy aparece como poco probable que pueda estar a disposición de Delfino.

UNO Santa Fe | José Busiemi

El panorama más claro es el de Matías Budiño, quien todavía deberá esperar. El arquero tiene aproximadamente tres semanas más de recuperación como consecuencia de una distensión del ligamento lateral interno de una de sus rodillas.

Dos jugadores al límite de las amarillas en Colón

Además de las lesiones, Colón deberá prestar especial atención a la situación disciplinaria. Facundo Castet y Alan Bonansea acumulan cuatro amarillas, por lo que una nueva amonestación frente a Mitre los dejaría automáticamente afuera del siguiente compromiso.

En cambio, el regreso de Muñoz le permite a Delfino recuperar una pieza que había sido importante durante buena parte del campeonato.

Delfino analiza repetir el equipo en Colón

Con este panorama, el entrenador tendría la posibilidad de repetir la formación que viene de igualar ante Estudiantes de Buenos Aires. Sin embargo, no se descarta una modificación puntual en la mitad de la cancha.

Una de las alternativas que analiza Delfino es el ingreso de Matías Muñoz por Ignacio Antonio, buscando darle al equipo mayor presencia física, músculo y capacidad de combate en la zona central.

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El resto del equipo sería el mismo, aunque la decisión definitiva quedará sujeta a lo que ocurra durante los entrenamientos de la semana.

Colón afrontará así las últimas cuatro fechas de la fase regular con el objetivo de llegar de la mejor manera al Reducido por el ascenso. El duelo ante Mitre será el primero de una serie de partidos donde tener al plantel disponible y administrar las cargas físicas y las amarillas será tan importante como sumar puntos.