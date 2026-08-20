Madelón mueve el tablero: Unión prepara cuatro cambios para visitar a Aldosivi

El Tatengue se presentará este viernes ante el Tiburón con cuatro modificaciones. El plantel ya está en Mar del Plata y trabajó en el predio Jorge Newbery.

Unión afrontará este viernes una nueva prueba ante Aldosivi, desde las 14.30 en Mar del Plata, con cuatro cambios en la formación que prepara Leonardo Madelón. Tres serán obligados por lesiones y el restante responderá a una decisión futbolística. El plantel ya se encuentra en la ciudad balnearia, donde realizó trabajos en el predio Jorge Newbery antes del partido.

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El plantel ya está en Mar del Plata

El Tatengue ya se encuentra en Mar del Plata para afrontar el compromiso correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura. El plantel realizó actividades en el predio Jorge Newbery, donde continuará con la preparación previa al encuentro.

Durante esta tarde, el cuerpo técnico realizó un nuevo entrenamiento para terminar de ajustar los últimos detalles de cara al partido.

Entre los jugadores que forman parte de la delegación se encuentra Rocha, además de varios juveniles que fueron incluidos en el grupo. Sin embargo, todavía no se dio a conocer oficialmente la lista definitiva de convocados para enfrentar a Aldosivi.

La presencia de los juveniles responde a la necesidad de completar el plantel ante las distintas bajas que sufrió el equipo y también representa una oportunidad para futbolistas que buscan ganarse un lugar dentro del plantel profesional.

Madelón obligado a cambiar varias piezas

Las lesiones modificaron los planes del entrenador después del último encuentro ante San Lorenzo. Lautaro Vargas, Joaquín Mosqueira e Ignacio Malcorra quedaron descartados y sus ausencias obligaron a Madelón a buscar alternativas dentro del plantel.

Juan De Dios Pintado ocupará el lateral derecho en reemplazo de Vargas. El uruguayo había llegado como una alternativa para esa posición y ahora tendrá la posibilidad de comenzar desde el inicio.

En la mitad de la cancha, Emilio Giaccone será quien ingrese por Mosqueira, mientras que Mauro Luna Diale tendrá su oportunidad en lugar de Malcorra.

La cuarta variante tendrá otro motivo. Lucas Ayala reemplazará a Bruno Pittón sobre el sector izquierdo, en una modificación que responde exclusivamente a una decisión futbolística del entrenador.

De esta manera, Unión presentará una formación renovada en distintas líneas, aunque Madelón buscará conservar una estructura conocida para intentar conseguir un resultado positivo ante el Tiburón.

Estigarribia y Tarragona seguirán arriba

Mientras Madelón analiza variantes en defensa y mediocampo, el ataque mantendrá a sus dos principales referencias. Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona volverán a compartir la delantera y serán los encargados de buscar el gol frente a Aldosivi.

El probable equipo de Unión sería: Matías Mansilla; Juan De Dios Pintado, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña y Lucas Ayala; Julián Palacios, Emilio Giaccone, Lucas Menossi y Mauro Luna Diale; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Unión llega al partido con tres derrotas en las primeras cinco fechas del Clausura y la necesidad de reaccionar. Aldosivi, por su parte, también atraviesa un momento complicado y necesita sumar. En ese contexto, el encuentro aparece como una oportunidad importante para que el equipo de Madelón pueda recuperar confianza y comenzar a enderezar su campaña.