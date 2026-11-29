El pronóstico prevé una jornada con cielo despejado y condiciones estables. El calor continuará el lunes, con una máxima de 35°C, mientras que el martes podrían registrarse algunas lloviznas aisladas.

Domingo caluroso. Se espera una máxima de 34°C con cielo despejado y condiciones estables.

Santa Fe tendrá un domingo marcado por el calor y las buenas condiciones meteorológicas. Según el pronóstico del Centro de Informaciones Meteorológicas (CIM) de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL, la temperatura máxima alcanzará los 34°C, mientras que la mínima será de 20°C.

Para este domingo 29 de noviembre se espera cielo despejado a algo nublado, condiciones estables y temperaturas con poco cambio. Los vientos serán leves y predominarán del sector noreste.

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Pronóstico extendido

El calor continuará durante el inicio de la semana. Para el lunes 30 de noviembre se anticipa una jornada con características similares, cielo despejado a algo nublado y una temperatura mínima de 22°C y máxima de 35°C. Los vientos serán leves a moderados, con predominio del noreste.

En tanto, el martes 1 de diciembre se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo estará algo nublado a parcialmente nublado y existe una baja posibilidad de lloviznas aisladas durante la tarde.

Además, las temperaturas máximas tendrán un leve descenso y llegarán a los 31°C, mientras que la mínima se mantendrá en 22°C. Los vientos serán moderados del norte/noreste y rotarán hacia el sector sur.

De esta manera, Santa Fe transitará los próximos días con temperaturas elevadas, aunque hacia el martes se espera un leve alivio térmico y la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas.