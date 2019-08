Universitario festejó en Las Delicias

Por Alejandro Martínez

En el marco de la segunda fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral, Universitario de Santa Fe derrotó a La Salle Jobson por 17 a 13. El cotejo se desarrolló en barrio Las Delicias de nuestra capital, en una jornada agradable, ante un buen marco de público, y con el referato del rosarino Mauro Rivera.

Las acciones fueron muy parejas, algo deslucidas con pocas situaciones ofensivas, y un trabajo a destajo de ambas defensas. Uni logró tener un poco más la pelota pero no terminó de plasmar una situación clara en el ingoal contrario. Hubo paridad en el line out pero los anfitriones dominaron el scrum. En el final del primer tiempo llegó un merecido ensayo de los Cuervos, después de tanto buscarlo y merecerlo, con lo cual se fue al descanso ganando 5 a 0.

En el complemento, Uni arrancó siendo protagonista y por eso no extraño el try conseguido por el medio scrum Bruzzone, a partir de un arduo trabajo del pack. Despues llego un ensayo de Benitez que puso el tablero 17 a 3. El colegial no se dio por vencido y con un try de Mascherpa dejo el marcador 17 a 10. Sobre el final, en el que Uni se desordenó, cometió una infracción, y Visuara logró con un penal dejar el score 17 a 13.

Uni2.jpg

Más información

En la Tortuguita, Rowing superó a Caranchos 25 a 6, y en el parque Urquiza, Estudiantes fue impiadoso con CRAR de Rafaela al vencerlo 50 a 17. En las Delicias del sur provincial, Universitario de Rosario venció a Provincial 41 a 7.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Universitario R 10; La Salle Jobson, Caranchos, Estudiantes y Provincial 5; Universitario de Santa Fe 4, CRAR de Rafaela 0. La próxima fecha jugarán: Uni de Rosario con Uni de Santa Fe, Provincial con Estudiantes, CRAR con Rowing y Caranchos con La Salle Jobson.

En la Reclasificación B, Alma Juniors se impuso a Cha Roga en Esperanza 26 a 14, mientras que Tilcara hizo lo propio con Jockey de Venado Tuerto 32 a 22. En Ibarlucea, Logaritmo le ganó a Los Pampas 26 a 14, y Uni de Concepción del Uruguay a San Nicolás RC 31 a 21.

La tabla de posiciones quedó de esta manera: Tilcara 10, Alma Juniors 9, Logaritmo 6; Los Pampas, CUCU, Jockey de Venado Tuerto y Cha Roga 5; San Nicolás RC 0. La próxima fecha se medirán: Logaritmo con CUCU, Los Pampas con Tilcara, Jockey VT con Alma Juniors y Cha Roga con San Nicolás RC.

Uni3.jpg

Síntesis:

Universitario de Santa Fe 17- La Salle Jobson 13

Universitario de Santa Fe: Nicolás Mattei, Juan Manuel Espinoza y Juliàn Boggero; Gabriel Flores y Emilio Villalba; Giuliano Buccini, Nicolàs Salteño y Matías Fernández; Federico Bruzzone y Maximiliano Jabaz; Sebastiàn Rivadeneira, Lautaro Recaman, Agustín Dusso, Diego Durán y Gerónimo Fernández.

Entrenador: Diego Fernández.

La Salle Jobson: Jan Zanotti, Angel Díaz e Ignacio Casettai; Francisco Alvarez y Gonzalo Alvarez; Tomás Cosentino, Emilio Tacca y Javier Segado; Ignacio Mascherpa y Bruno Micocci; José Lorefice, Matías Moreno, Guido Micocci, Martín Visuara y Alejandro Benitez. Entrenador: Diego Coronel.

Primer tiempo: 39´ try Diego Durán.

Segundo tiempo: 6´ penal Martín Visuara, 17´ try Federico Bruzzone, 21´ try Marcos Benítez convertido por Maximiliano Jabaz; 25´ try José Ignacio Mascherpa convertido por Martín Visuara, 36´ penal Martín Visuara.

Cambios en Universitario: Yonatahn Benítez x Boggero, Luciano Franco x Flores, Gonzálo Meza x Espinosa, Marcos Benítez x Matías Fernández, Aaron Pasquet x Nicolás Salteño, Juan Martín x Bruzzone, Felipe Nepote x Lautaro Recaman.

Cambios en La Salle: Alejandro Benítez x Zanotti, Valentín Zabczak x Cassettai, Emilio Venanzi x Cosentino, Lautaro Salcedo x Francisco Álvarez, Federico Venanzi por Guido Micocci.