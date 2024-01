El hockey del Club Universitario de Santa Fe no detiene su crecimiento, y por ello es que se trabaja en el aspecto deportivo como así también en la concresión de un viejo anhelo como lo es la cancha de césped sintético. En cuanto al plantel superior comenzaron los trabajos de pretemporada con la continuidad de Mateo Walker como head coach junto a un grupo de colaboradores.

En relación a la cancha se continúa trabajando para cumplir las diferentes metas. Se inició la tercera etapa pa la sub base del piso, y se trasladaron los bancos de suplentes para la nueva cancha. Después vendrá seguramente la colocación de la carpeta, cuyo rollos ya se pueden observar que se encuentran en la espera de ser instalados.

Lógicamente que cada vez se está más cerca de cumplir el sueño de la cancha propia. Se espera que esté lista para marzo, sujeto a los tiempos de obra y a las condiciones climáticas. Sin dudas, implicará mejorar la calidad de los entrenamientos. La comisión central cuyo presidente es Jorge Rivadeneira, junto a la subcomisión de hockey, que tiene como varios referente a Tato Royo y a Elisa Fratti.

En cuanto a lo deportivo, con tareas de activación, movilidad y aeróbicas, la semana pasada las Cuervas tuvieron su primer encuentro, donde asistieron jugadoras del plantel superior, Sub19 y Sub16. Estas divisiones dispondrán de tres estímulos semanales. Lo harán los lunes, miércoles y jueves a partir de las 21 en el club. Mientras que las Sub12 y Sub14 comenzarán desde el 29 de enero.

Uni2.jpg Se sigue avanzando en la construcción de la base de la superficie para colocar la carpeta que el club ya dispone. Prensa Universitario

El plantel superior seguirá bajo las órdenes de Mateo Walker, que intentará llevar al equipo a lo más alto. El orientador táctico afrontará el segundo año de su ciclo con mayores responsabilidades, al asumir también como coordinador general de la disciplina. Tendrá a Santiago Blanco como asistente técnico aportando su visión, ayudando a dar forma a sus conceptos, colaborando para que el equipo produzca juego y con los trabajos de campo. Brian Thom estará en la puesta a punto física desde sexta división al plantel superior.

Iván Méndez profundizará su metodología de trabajo y la proyección al frente de las juveniles (Sub19, Sub16 y Sub14) en el proceso de aprendizaje de cada etapa de crecimiento a partir de la formación de la base competitiva.

Ana Milo se incorpora a la estructura como asistente de la Sub16 y Sub14 donde brindará sus conocimientos, transmitirá toda su experiencia como símbolo del plantel superior y su fuerte sentido de pertenencia. Además, Maximiliano Lobo regresa a la institución como preparador físico de Séptima División y Sub12.Con miras a lo que será su incursión por las distintas competencias que asumirá, tanto Victoria como Aylén Obredor iniciaron la preparación, al igual que Julieta Mecoli.

Pese a que también iniciaron la pretemporada, no dispondrá de tres pilares que venían siendo parte fundamental de su fisonomía como equipo: Florencia Tolosa y Cielo Gallo emigran al Club H. C. Andersen de Buenos Aires y Noelí Saromé decidió no seguir en la actividad.