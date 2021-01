Universitario ya está conducido por Rivadeneira y Pelossi

"Estamos trabajando y tratando de reordenar las cosas en el club, con muchas reuniones en diferentes estamentos, conformando lo que es la parte deportiva y la institucional. Por suerte tenemos una muy buena respuesta, y hemos estado trabajando bastante en estos días" le dijo Jorge Rivadeneira a UNO Santa Fe.

image.png El flamante presidente de la entidad de Las Delicias aseguró que se trabaja para tener una cancha de hockey de sintético.

El electo presidente del Club Universitario de Santa Fe sostuvo que "primero que quiero agradecerle a todos los socios que fueron a participar de la asamblea porque eso es importante para la institución. Después la idea con la cual hablamos ahora tenemos que plasmarla para darle un cierre a todo y que el socio que nos eligió se sienta resarcido en ese respaldo que nos dio".

"Los objetivos son los mismos que hablamos anteriormente. El tema de la cancha de hockey es fundamental, ya estamos haciendo gestiones sobre eso, hay conformado un grupo de nuestra comisión que está abocado a ese tema. Con el tema de la pandemia el club, creo que en una situación están los demás clubes de Santa Fe, no están venidos a menos pero caídos. Pasa que al club le da vida los chicos, la gente, la familia, y cuando lo ves vacío, indudablemente repercute en todo lo demás" manifestó Rivadeneira que ya asumió la conducción de la entidad de barrio Las Delicias.

A cerca de cómo se desarrolló la asamblea señaló que "salió todo perfecto, superodenado, muy bien organizado, en el tiempo que consideramos que tenía que hacerse. Estuvo muy bien la labor de la Municipalidad para que todo se desarrolle bien. Con Alberto, en primer lugar es un amigo, y la verdad es que nos complementamos bien, y él indudablemente con la experiencia que tiene, va apoyando, viendo, me va dando concejos a mi y a toda la gente que está trabajando en club".

Agregó que "ya tuvimos el lunes por la noche una charla con el plantel superior, que sirvió para presentarnos, nos pusimos a disposición, que era interesante tenerla con los chicos. Les explicamos los motivos por los cuales los entrenadores no seguían, algunos sabían y otros no, aunque fue una decisión de ellos de retirarse de la conducción, lo cual es muy respetable. Pero si queremos que la gente de la otra lista que es muy valiosa participen en la parte deportiva los que tengan ganas de hacerlo, y los que lo quieran hacer en la parte dirigencial, son todos bienvenidos".

Más sensaciones del flamante presidente

"En la parte deportiva ya estamos trabajando a full. En rugby infantil ya venía bastante ordenado, hay un grupo de coordinadores como Federico Merlo y Diego Presa, junto a un grupo de colaboradores y por lo tanto tienen la estructura muy bien armada. En las juveniles ya tenemos prácticamente todos los staff conformados, tenemos que pulir algunas cuestiones. Y en el plantel superior ya tenemos visto quienes van a estar en la conducción técnica, cuestión que daremos a conocer a la brevedad. En lo deportivo apuntamos a estar en los primeros planos, y para eso estamos trabajando" destacó el flamante presidente de la entidad de Las Delicias.

Rivadeneira explicó que "El hockey es un deporte clave dentro de Universitario, necesitamos trabajar en conjunto. Siempre había quedado un poco relegado el hockey, y hoy la intención es que participen plenamente. Hay gente del hockey en la comisión directiva, un grupo nutrido osea que es fundamental para el desarrollo del club".

image.png La dirigencia de Universitario anunciará próximamente a los nuevos entrenadores del plantel superior de rugby.

Por su parte, acerca de que tipo de competencia se puede llegar a jugar en rugby, señaló que "En cuanto a competencias para el rugby, es un tema complejo, todavía no hay nada resuelto de que tipo de torneo y como se va a jugar. Siempre hay dichos y viendo que se puede hacer. Lo que primero va a arrancar creo que es el plantel superior, no se como la USR le va a dar forma, pero considero que a mitad de año para adelante. El Regional la idea es que se pueda jugar en la segunda mitad del año, pero cuidando los protocolos, y teniendo en cuenta los viajes. Es necesario jugar porque como club nos va a ir mal y si los chicos no saben para que entrenan se va a complicar mantenerlos. Es muy dificil reternerlos cuando no tenés actividad".