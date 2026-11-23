Luis Ambrosino, coordinador general del Movimiento Los Sin Techo, advirtió que las ayudas sociales no siempre alcanzan para garantizar la alimentación y remarcó la importancia de acompañar la asistencia económica con educación y oportunidades de desarrollo.

La pobreza y la indigencia siguen siendo dos de los principales problemas que atraviesan a las familias más vulnerables de Santa Fe. En ese contexto, Luis Ambrosino, coordinador general del Movimiento Los Sin Techo , puso cifras a la dimensión de las necesidades económicas que enfrentan los sectores más postergados y explicó cuánto dinero necesita un hogar para garantizar su alimentación y cubrir los gastos básicos de la vida cotidiana.

Según las estimaciones que compartió durante una entrevista, una familia tipo, integrada por papá, mamá y dos hijos, necesita entre $670.000 y $680.000 mensuales solamente para comer . En tanto, para superar la línea de pobreza y afrontar otros gastos como educación, vestimenta, servicios y necesidades cotidianas, el ingreso debería ubicarse alrededor de los $1.500.000 por mes .

"Papá, mamá y dos chicos necesitan más o menos, de acuerdo a lo que dice el INDEC, 670.000, 680.000 pesos mensuales para comer", explicó Ambrosino, al describir la situación que observa la organización en los barrios más vulnerables de la ciudad.

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La diferencia entre no ser indigente y superar la pobreza

Ambrosino hizo hincapié en que existe una diferencia importante entre contar con los recursos necesarios para alimentarse y disponer de ingresos suficientes para cubrir el conjunto de las necesidades de una familia.

En ese sentido, explicó que los aproximadamente $680.000 corresponden al dinero necesario para garantizar la alimentación mensual de un hogar integrado por cuatro personas. Pero esa suma no contempla otros gastos indispensables, como la ropa, las zapatillas de los chicos, la educación, la electricidad y el resto de los servicios.

Por eso, estimó que una familia necesita alrededor de $1,5 millones mensuales para superar la pobreza. La diferencia entre ambos valores permite dimensionar la dificultad que enfrentan los hogares de menores ingresos: incluso cuando logran cubrir sus necesidades alimentarias, todavía deben afrontar una serie de gastos que pueden dejarlos por debajo de la línea de pobreza.

Las ayudas sociales y la dificultad para llegar a fin de mes

Durante la entrevista, el referente de Los Sin Techo también se refirió al papel de las políticas sociales y a la importancia de los ingresos que reciben las familias a través de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.

Ambrosino consideró que esas herramientas representan un sostén fundamental para los sectores más vulnerables y contribuyen a evitar un escenario social todavía más complicado.

"Si no hubiese la calma social que suministra la seguridad de un ingreso que puede ser para la comida, la calma social no sería tal", sostuvo en una entrevista realizada en LT0

Sin embargo, advirtió que, aun cuando se suman distintos beneficios sociales, muchas familias no consiguen reunir el dinero necesario para cubrir la totalidad de la canasta alimentaria.

En ese sentido, calculó que a algunos hogares todavía les faltan entre $250.000 y $300.000 mensuales para alcanzar el monto que considera indispensable para garantizar la alimentación.

El coordinador planteó además la necesidad de trabajar sobre la administración de los ingresos familiares y la educación alimentaria, para evitar que los recursos destinados a cubrir necesidades básicas terminen utilizándose para otros gastos.

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La indigencia en los barrios más vulnerables de Santa Fe

El diagnóstico de Ambrosino surge del trabajo territorial que desarrolla el Movimiento Los Sin Techo en distintos sectores de la ciudad. La organización realiza relevamientos y acompaña a familias que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad.

El referente explicó que actualmente están realizando un censo de ranchos en barrios como Barranquitas, Varadero Sarsotti y 2 de Octubre, donde también observan las dificultades económicas que atraviesan los hogares.

Para Ambrosino, la indigencia no se limita a la falta de una vivienda adecuada, sino que tiene una dimensión mucho más profunda: se manifiesta cuando una familia no consigue reunir los recursos necesarios para garantizar algo tan elemental como la comida diaria.

En ese contexto, remarcó que el trabajo social debe contemplar distintas dimensiones de la pobreza. La construcción de viviendas, el acceso a la salud y la educación y la formación en oficios forman parte de una misma estrategia para mejorar las condiciones de vida.

El desafío de garantizar alimentación y educación

Durante la entrevista, Ambrosino también puso el foco en las dificultades que enfrentan los chicos de los barrios vulnerables para sostener sus trayectorias educativas, especialmente cuando terminan la primaria y comienzan la secundaria.

El movimiento desarrolla distintos programas educativos, que incluyen jardines de infantes, apoyo escolar, formación primaria, cursos de oficios y terminalidad secundaria para mujeres adultas.

En particular, destacó la experiencia de las madres que pudieron retomar sus estudios y completar la escuela secundaria a los 38, 40 o incluso 45 años.

Para el referente, la educación es una herramienta indispensable para modificar las condiciones de vida de las familias, aunque insistió en que primero deben estar cubiertas las necesidades alimentarias.

"Primero hay que darle de comer", resumió al explicar por qué las políticas educativas y de formación deben estar acompañadas por respuestas concretas frente a la pobreza.

Las cifras compartidas por Ambrosino vuelven a poner en discusión el costo de sostener las necesidades básicas de una familia en Santa Fe. Mientras la organización advierte sobre las dificultades para garantizar la alimentación cotidiana, el desafío sigue siendo avanzar hacia una realidad en la que los ingresos permitan no solamente comer, sino también acceder a una vivienda digna, educación y mejores oportunidades.