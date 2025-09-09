Uruguay se despide de las Eliminatorias visitando a Chile

En un partido en el que no hay nada en juego, Uruguay clasificada al Mundial, visita a Chile en Santiago

Chile recibe a Uruguay a partir de las 20.30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Roja se despedirá ante su gente tras una pésima actuación y sin Mundial 2026, mientras que la Celeste de Marcelo Bielsa se clasificó la jornada anterior tras el triunfo a Perú.

Cómo llegan Chile y Uruguay al duelo de las Eliminatorias

Chile, que no clasificó al Mundial 2026, viene de ser goleado 3-0 ante Brasil en condición de visitante. Los trasandinos tiene apenas 10 unidades y se despedirán de unas pobres Eliminatorias ante su gente. Debido a "discriminación y abuso racista" en el partido ante Argentina del 5 de junio, FIFA informó que habrá una reducción del 50% en el estadio. En todo caso, las localidades pueden ser ocupadas por la comunidad o grupos de interés especial.

Uruguay se clasificó la jornada anterior a la Copa del Mundo, tras vapulear 3-0 a Perú en el estadio Centenario. La Celeste, al inicio de la última jornada, está tercera con 27 puntos y quiere cerrar con una victoria más para escalar en la tabla. Marcelo Bielsa, que tendrá su tercer Mundial como DT, se mostró feliz por la levantada de su equipo en la última conferencia de prensa: "No era lo mismo sin ganar y sin jugar bien".

Probables formaciones

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Benjamin Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazabal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola; Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda; Gonzalo Tapia. DT: Nicolás Córdova.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez. DT: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

VAR: Daniel Nobre (BRA)

Estadio: Nacional Julio Martínez Prádanos

Hora: 20.30

TV: TyC Sports Play