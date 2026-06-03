Un jugador de Colón se metió en un selecto ranking de la Primera Nacional

El jugador de Colón aparece dentro del Top 10 con mejor promedio de rendimiento en la Primera Nacional. ¿De quién se trata?

A medida que la Primera Nacional se acerca a una fecha que puede marcar tendencias importantes en la lucha por los objetivos, las estadísticas comienzan a ofrecer una radiografía cada vez más precisa. En uno de esos rankings destacados, Colón tiene un representante de peso.

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Se trata de Ignacio Lago, quien figura entre los 10 con mejor promedio de puntuación de toda la categoría. Un reconocimiento que no sorprende demasiado para quienes siguen de cerca la campaña rojinegra: el extremo se convirtió en una de las piezas más determinantes del equipo, tanto por sus goles como por su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno.

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En un torneo caracterizado por la paridad y la exigencia, mantenerse entre los jugadores mejor valorados no es un dato menor. Mucho menos en un Colón que atravesó distintos altibajos a lo largo de la temporada y que encontró en Lago una de sus principales cartas para sostener la competitividad.

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Colón, con Lago en el Top 10 con mayor promedio de puntuación

La tabla también deja otros nombres para tener en cuenta. Entre ellos aparece Marcelo Eggel, volante de Deportivo Maipú, quien lidera las valoraciones y que casualmente está en el radar sabalero como una de las opciones analizadas para reforzar el plantel en este mercado de pases.

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Más allá de las posiciones en el ranking, estos números sirven para identificar a los futbolistas que están marcando diferencias en la divisional. En ese selecto grupo, Colón tiene a uno de los suyos: Ignacio Lago, el jugador que mejor representa el peso ofensivo y que sigue siendo una de las grandes referencias de la categoría.