Valentín Barco rompió el silencio sobre su salida de Boca y apuntó contra Riquelme

Valentín Barco recordó su polémica salida de Boca, cuestionó a Juan Román Riquelme, a la dirigencia y aseguró que el hincha entendió lo sucedido.

28 de diciembre 2025 · 18:06hs
A casi dos años de su salida de Boca, Valentín “Colo” Barco volvió a referirse a uno de los episodios más controvertidos de su carrera. El actual jugador de Racing de Estrasburgo reconstruyó el detrás de escena de su partida del Xeneize y fue contundente con Juan Román Riquelme, dejando definiciones que reavivaron viejas heridas.

El talentoso zurdo, que ejecutó su cláusula de rescisión para emigrar al fútbol europeo, reconoció que el conflicto con la dirigencia marcó un quiebre irreversible. Las diferencias contractuales, los diálogos truncos y la tensión con el entonces Consejo de Fútbol terminaron de empujarlo hacia una salida que nunca fue sencilla.

El conflicto de Valentín Barco con la dirigencia de Boca

Las declaraciones públicas de Riquelme tras su transferencia no pasaron desapercibidas para Barco. “No me generó nada lo que dijo porque no me esperaba otra cosa”, explicó el futbolista, quien remarcó que el respaldo del hincha fue clave en ese momento: “El hincha se dio cuenta y siempre me bancó”.

Según relató, en los días previos a su partida intentó comunicarse con los dirigentes para encontrar una solución y extender su permanencia en el club, pero nunca obtuvo respuestas. Esa falta de diálogo terminó de sellar su decisión y profundizó el desgaste con la conducción de Boca.

Hoy, con 21 años, Barco atraviesa un presente sólido en el fútbol francés, donde se consolidó como una de las figuras de su equipo con asistencias, protagonismo y regularidad. Tras un inicio complejo en Europa, logró afirmarse y proyectar su carrera a largo plazo.

Pese al conflicto, el lateral-volante no cerró definitivamente la puerta del club que lo vio nacer. Agradecido con la gente, dejó abierta la posibilidad de un regreso en el futuro, convencido de que su salida no fue comprendida puertas adentro, pero sí por quienes lo acompañaron desde la tribuna.

