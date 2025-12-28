Uno Santa Fe | Ovación | Touba Niang

El brutal nocaut de Touba Niang a Agustín Chávez que sacudió al boxeo argentino

Touba Niang noqueó de manera espectacular a Agustín Chávez en la FAB, firmando uno de los mejores nocauts del año en el boxeo argentino.

Ovación

Por Ovación

28 de diciembre 2025 · 17:46hs
El brutal nocaut de Touba Niang a Agustín Chávez que sacudió al boxeo argentino

El cierre del calendario boxístico 2025 regaló una escena impactante en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo. El senegalés nacionalizado argentino Touba Niang protagonizó un nocaut demoledor ante Agustín Chávez en el quinto asalto, una definición que rápidamente se volvió tendencia y quedó marcada como una de las imágenes del año.

El combate, pactado a ocho rounds en la categoría peso welter, tuvo un desarrollo creciente. Niang fue construyendo su dominio con paciencia, manejando las distancias y el ritmo, hasta que encontró el momento exacto para soltar una combinación fulminante que dejó sin respuesta a su rival.

Un nocaut que recorrió el mundo

El KO técnico en el quinto asalto no fue casualidad. Respondió a un plan de pelea preciso, ejecutado con solvencia técnica y una potencia que hizo estallar al público presente en Castro Barros 75, que se puso de pie ante la contundencia del desenlace.

Más allá del impacto deportivo, Niang también llamó la atención por un gesto simbólico: subió al ring con el cabello teñido con los colores de la bandera argentina, reflejo del fuerte vínculo que construyó con el país donde desarrolla su carrera profesional.

Con apenas 24 años, el boxeador combina su crecimiento en el ring con una vida sencilla fuera de él. Fanático del fútbol y de Boca, reparte sus días entre el entrenamiento y su trabajo como vendedor en Quilmes, mientras se perfila como una de las grandes promesas del boxeo argentino para 2026.

