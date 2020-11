Valentino Molet: de promesa pasó a convertirse en realidad

El representante de Velocidad y Resistencia comentó que "mientras estaba la cuarentena más estricta y que no nos permitía venir a la pista el profe nos pasaba las rutinas y los ejercicios para poder hacerlos en mi casa. Tuve la suerte que pude salir a correr por el campo, la cuestión de las restricciones por la circulación del coronavirus fue durante muy poco tiempo. Allá en el campo hay mucho espacio, con lo cual podíamos hacer algo".

Atletismo2.jpg El atleta Molet entrena dos o tres veces a la semana a la pista del Card junto a su entrenador Alejandro Merlo. UNO Santa Fe

"La vuelta a la pista fue muy positiva, en la parte física me sentí muy bien con la cuestión de correr y los saltos, con la técnica estaba un poco perdido, pero ante la falta de entrenamiento específico es lo que más se pierde. Todavía estamos probando, voy pasando por varias pruebas; velocidad, saltos, salto triple y salto en largo. También hago 110 con vallas, 400 con vallas y llanos, las postas y cuando puedo corro alguna prueba de velocidad" señaló el atleta de la costa santafesina que está superando el título de promesa.

Había que prestarle atención, y el que lo señaló no se equivocó. En el Torneo Regreso 1 realizado recientemente, Valentino logró 51.36 en 400m, y a cerca de ello, expresó que "si estoy bastante contento con la marca, es muy bueno regresar de a poco y consiguiendo los objetivos. También participé en largo, aunque a eso no le pusimos tanta fuerza, pero me sirvió para seguir entrando en ritmo de competencia lo que cual es más que positivo".

"En el atletismo comencé ya hace unos dos años, siempre hice deportes, nunca me quedé quieto. Hice básquet, natación, tenis, siempre salí a correr, fútbol, me anoté en el Santa Fe Juega, allá en mi pueblo entrené con mi profesor Ricardo Favaro, con lo poco que teníamos y se podía, fui clasificando y me pusieron en una prueba que yo no hacía, faltó el chico que se especializaba en eso, carrera de vallas, me pusieron y gracias a eso logré clasificar a los Juegos Evita, y fue cuando empecé a venir a entrenar a Santa Fe" explicó Valentino sobre sus inicios en el atletismo.

Atletismo3.jpg Se destacó en el Santa Fe Juega y Evita 2019, y eso lo puso en el radar de los instructores santafesinos. UNO Santa Fe

En la mira por buenas actuaciones

Valentino Molet contó a cerca de su arribo a la etapa de federado en el atletismo santafesino, en el cual lo logró gracias al apoyo de su familia y de su entrenador en Santa Rosa de Calchines. "Es todo un esfuerzo, por ahora un poco más aliviado porque no tengo que ir a la escuela, porque el año pasado se me complicaba bastante, ya que para poder venir a entrenar me tenía que retirar antes de la escuela. Vengo dos veces por semana acá en la pista del Card, y el resto de la semana en mi pueblo. Hay una escuelita de atletismo que abrió hace poco que me permite trabajar con lo que me mandan los profes de acá de Santa Fe".

El talentoso atleta, con mucha humildad comentó que "luego del Santa Fe Juega y los Evita, empecé a participar como federado en representación de Velocidad y Resistencia, creo que el mayor logro que conseguí fue el año pasado en el Nacional U16, en donde quedé campeón en salto triple, de los 2.95 con vallas, segundo puesto de salto en largo, ganamos la posta 5x80, y la de 8x200, lo cual por haberme iniciado relativamente hace poco voy bastante bien".

Alejandro Merlo es su entrenador en la pista del Card de Santa Fe y sobre el presente de Valentino señaló que "nosotros trabajamos en la pista de atletismo, tuvimos la suerte de colaborar con todo el armado y la ejecución del Santa Fe Juega, y ahí veíamos todos los talentos que iban pasando, y en uno de esos torneos lo vimos a Valentino y quedamos asombrados por su capacidad y el talento deportivo. Pasó por muchos deportes, sobresalió en todos, y un chico que tiene talento para el deporte resalta. Después está saber llevarlo y guiarlo, para que con los años pueda llegar a buen puerto".

También expresó que "por suerte, el grupo que manejamos nosotros, y la mentalidad del atleta, la cual nunca se quedaron quietos, siguieron entrenando en sus hogares, muchas horas de entrenamiento, porque saben que no pueden darse el lujo de no trabajar. El parate que hubo es algo raro, ningún entrenador tenía la receta para afrontar esta situación. Me sorprendió en el torneo que significó la vuelta el nivel alto que mantuvieron. Después de un año sin competir y que pudieron hacer un buen papel no dejó de sorprendernos".