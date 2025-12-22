Uno Santa Fe | Santa Fe | prevención

La ciudad de Santa Fe activó el protocolo base de prevención de riesgo hídrico por posibles lluvias

Desde el viernes pasado personal municipal ejecuta tareas de desobstrucción de canales, limpieza de bocas de tormenta y supervisión de estaciones de bombeo. Los principales focos que se atienden son los sectores suroeste, norte y la zona de la Costa.

22 de diciembre 2025 · 18:06hs
La Municipalidad de Santa Fe mantiene activado el protocolo base de prevención de riesgo hídrico. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por tormentas que afectará a los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay durante la tarde del lunes.

En ese sentido, personal municipal continúa intensificando las tareas preventivas habituales para garantizar el correcto escurrimiento del agua. Las acciones son coordinadas entre las subsecretarías de Asuntos Hídricos, Espacios Verdes, Higiene Ambiental y Mantenimiento Vial, manteniendo el despliegue de maquinaria y personal (5 cuadrillas y camiones desobstructores) en puntos neurálgicos de la ciudad.

LEER MÁS: Desde el INA advirtieron por meses con lluvias por debajo de lo normal en Santa Fe y la región

El objetivo central es la limpieza de microbasurales, canaletas y la desobstrucción de bocas de tormenta para evitar taponamientos en los desagües que conducen el agua hacia los reservorios. Asimismo, se supervisa el funcionamiento operativo de las Estaciones de Bombeo.

Algunas de las zonas críticas donde los equipos municipales estuvieron trabajando fueron: avenida Aristóbulo del Valle y Presidente Roca; Catamarca y avenida Gobernador Freyre; Avellaneda y Salvador del Carril; Dr. Zavalla y Entre Ríos; Llerena al 700; Rivadavia y Bv. Gálvez, avenida Juan José Paso y Lamadrid; Rodríguez Peña y Simón Bolívar; entre otras.

Trabajos en La Costa

Además de las tareas de limpieza en las zonas mencionadas y en los canales a cielo abierto, personal municipal también realiza estos trabajos en distintos puntos de Colastiné. Algunos puntos intervenidos fueron: la zona de Ibirá Pitá, Parque de los Dinosaurios y el Callejón Los Canillitas, calles Las Talas al 6000 y Chanaes.

Ante la alerta, se recomienda a los vecinos no sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia. Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua.

Las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.

