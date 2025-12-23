Uno Santa Fe | Unión | Unión

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Unión comenzará su pretemporada 2026 el 2 de enero en Santa Fe. El plan de Madelón incluye una etapa en Uruguay con amistosos y evaluación del plantel.

Ovación

Por Ovación

23 de diciembre 2025 · 15:56hs
El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Prensa Unión

Unión ya dejó definida la hoja de ruta para su pretemporada 2026, que tendrá inicio el 2 de enero en Santa Fe bajo la conducción de Leonardo Madelón. La planificación contempla una primera fase local y una posterior estadía en Uruguay, donde el plantel disputará encuentros amistosos.

El viaje a Uruguay, con fechas y logística definidas

La hoja de ruta ya tiene precisiones. El sábado 10 de enero, el plantel realizará un entrenamiento de turno simple en Santa Fe y, luego del almuerzo, viajará hacia Buenos Aires. Al día siguiente, el domingo 11, la delegación partirá en Buque Bus rumbo a Uruguay.

Ese mismo domingo, ya instalados en Montevideo, los futbolistas realizarán movimientos livianos, apuntados a la adaptación al nuevo escenario de trabajo y al inicio de la etapa internacional de la pretemporada.

LEER MÁS: ¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Amistosos confirmados en Montevideo

Durante la estadía en tierras uruguayas, Unión disputará dos partidos amistosos, programados para el miércoles 14 y el sábado 17 de enero, ambos en Montevideo. Estos encuentros serán fundamentales para comenzar a probar variantes tácticas, sumar minutos de competencia y observar el funcionamiento colectivo.

Finalizado el segundo amistoso, el plantel emprenderá el regreso a Santa Fe, donde continuará la preparación de cara al inicio oficial de la temporada.

Leo Madelón y la evaluación del plantel

Con el cronograma ya establecido, Leonardo Madelón y su cuerpo técnico pondrán el foco en la observación individual y colectiva. La pretemporada será determinante para evaluar juveniles, futbolistas que regresan de préstamos y posibles incorporaciones. El objetivo es llegar al inicio de la competencia con un plantel equilibrado y una identidad clara.

LEER MÁS: Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión: "El lugar es la regla y el que llega se adapta"

Mientras avanza la planificación deportiva, el mercado de pases sigue abierto y aparece como una variable clave. Hay situaciones contractuales por resolver, posibles salidas y negociaciones que podrían modificar la estructura del plantel.

En ese contexto, la pretemporada se presenta como una etapa decisiva para terminar de definir el Unión versión 2026, tanto dentro como fuera de la cancha.

Unión pretemporada Uruguay leo madelon Santa Fe
Noticias relacionadas
union le puso candado al defensor juvenil tomas fagioli

Unión le puso candado al defensor juvenil Tomás Fagioli

newells quiere a adrian balboa y capta la atencion de union

Newell's quiere a Adrián Balboa y capta la atención de Unión

leo madelon arma el union 2026: prioridades claras y puestos a reforzar

Leo Madelón arma el Unión 2026: prioridades claras y puestos a reforzar

la cruda confesion de un ex union: no quiero mas futbol argentino, es muy estresante

La cruda confesión de un ex Unión: "No quiero más fútbol argentino, es muy estresante"

Lo último

River cierra una venta clave: Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew por USD 2 millones

River cierra una venta clave: Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew por USD 2 millones

Secuestran más de cuatro kilos de cocaína en la autopista Rosario–Buenos Aires durante un control del Operativo Verano

Secuestran más de cuatro kilos de cocaína en la autopista Rosario–Buenos Aires durante un control del Operativo Verano

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Último Momento
River cierra una venta clave: Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew por USD 2 millones

River cierra una venta clave: Andrés Herrera seguirá en Columbus Crew por USD 2 millones

Secuestran más de cuatro kilos de cocaína en la autopista Rosario–Buenos Aires durante un control del Operativo Verano

Secuestran más de cuatro kilos de cocaína en la autopista Rosario–Buenos Aires durante un control del Operativo Verano

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión: El lugar es la regla y el que llega se adapta

Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión: "El lugar es la regla y el que llega se adapta"

Ovación
Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Más desgaste en la Primera Nacional: Colón recorrerá en 2026 más kilómetros que en 2025

Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Los dos jugadores de Colón que firmarán su primer contrato profesional

Zurbriggen, la elección que potencia el proyecto deportivo de Unión

Zurbriggen, la elección que potencia el proyecto deportivo de Unión

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

Colón, alerta: Mirkin descartó al Pulga Rodríguez y habló del futuro de Franco García

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"