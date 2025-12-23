El camino al 2026: Unión definió su pretemporada y viajará a Uruguay

Unión comenzará su pretemporada 2026 el 2 de enero en Santa Fe. El plan de Madelón incluye una etapa en Uruguay con amistosos y evaluación del plantel.

Unión ya dejó definida la hoja de ruta para su pretemporada 2026, que tendrá inicio el 2 de enero en Santa Fe bajo la conducción de Leonardo Madelón. La planificación contempla una primera fase local y una posterior estadía en Uruguay , donde el plantel disputará encuentros amistosos.

La hoja de ruta ya tiene precisiones. El sábado 10 de enero , el plantel realizará un entrenamiento de turno simple en Santa Fe y, luego del almuerzo, viajará hacia Buenos Aires . Al día siguiente, el domingo 11 , la delegación partirá en Buque Bus rumbo a Uruguay .

Ese mismo domingo, ya instalados en Montevideo, los futbolistas realizarán movimientos livianos, apuntados a la adaptación al nuevo escenario de trabajo y al inicio de la etapa internacional de la pretemporada.

LEER MÁS: ¿Camino liberado? Saravia vuelve al radar de Unión tras quedar al margen en Belgrano

Amistosos confirmados en Montevideo

Durante la estadía en tierras uruguayas, Unión disputará dos partidos amistosos, programados para el miércoles 14 y el sábado 17 de enero, ambos en Montevideo. Estos encuentros serán fundamentales para comenzar a probar variantes tácticas, sumar minutos de competencia y observar el funcionamiento colectivo.

Finalizado el segundo amistoso, el plantel emprenderá el regreso a Santa Fe, donde continuará la preparación de cara al inicio oficial de la temporada.

Leo Madelón y la evaluación del plantel

Con el cronograma ya establecido, Leonardo Madelón y su cuerpo técnico pondrán el foco en la observación individual y colectiva. La pretemporada será determinante para evaluar juveniles, futbolistas que regresan de préstamos y posibles incorporaciones. El objetivo es llegar al inicio de la competencia con un plantel equilibrado y una identidad clara.

LEER MÁS: Alejandro Trionfini, DT de la Reserva de Unión: "El lugar es la regla y el que llega se adapta"

Mientras avanza la planificación deportiva, el mercado de pases sigue abierto y aparece como una variable clave. Hay situaciones contractuales por resolver, posibles salidas y negociaciones que podrían modificar la estructura del plantel.

En ese contexto, la pretemporada se presenta como una etapa decisiva para terminar de definir el Unión versión 2026, tanto dentro como fuera de la cancha.