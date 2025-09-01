Vecchio quiere volver a Racing y asegura que jugaría gratis

Emiliano Vecchio le comunicó a la dirigencia de Racing su deseo de tener una revancha y se ofreció a volver "gratis

Emiliano Vecchio , una de las grandes figuras del Racing que estuvo a un penal de ser campeón en 2022, le comunicó al club su deseo de tener una revancha y se ofreció a volver "gratis", sin ningún tipo de condicionamiento económico.

El propio volante ofensivo se contactó con el mánager de la institución, Sebastián Saja , para manifestarle su intención de regresar a fin de año y cerrar su carrera en Avellaneda. Desde su entorno aseguran que su motivación es puramente deportiva. "No piensa en la plata, sólo en lo deportivo. Siente que Víctor Blanco lo echó de Racing y le quedó una espina clavada. Tiene una cuenta pendiente", le confiaron al sitio partidario Racing de Alma.

Vecchio quiere volver a Racing, pero...

Próximo a cumplir 37 años en noviembre, la actualidad de Vecchio lo encuentra en la Primera Nacional, jugando para Defensores de Belgrano, donde no ha logrado la continuidad deseada: fue titular en apenas el 25% de los partidos que disputó. Esta situación, sumada a la vara alta del actual plantel de Racing, hace que su regreso parezca difícil.

Hasta el momento, desde la dirigencia de Racing no han mostrado interés ni han dado ningún paso para repatriar al futbolista. La salida de Vecchio del club estuvo marcada por una rotura de ligamentos cruzados en octubre de 2022, lesión que le impidió estar presente en las consagraciones del Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023, alimentando su deseo de revancha.