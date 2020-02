Vélez busca en la altura de Quito meterse en la segunda fase de la Sudamericana

Vélez Sarsfield intentará este martes asegurarse el pasaje a una siguiente instancia de la Copa Sudamericana de fútbol cuando enfrente a Aucas de Ecuador, en la altura de Quito.

El partido, correspondiente al desquite de una de las llaves preliminares de la competencia continental, se llevará a cabo en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, de la capital ecuatoriana, ubicada a 2.873 metros de altura sobre el nivel del mar.

Empezará a las 21.30 hora argentina (19.30 de Ecuador) y contará con el arbitraje del brasileño Rodolpho Toski, quien será secundado por sus compatriotas Alessandro Rocha y Bruno Pires.

En el encuentro de ida, jugado hace dos semanas en el estadio José Amalfitani, el equipo de Liniers se impuso por 1 a 0, con tanto de Ricardo Centurión, uno de los flamantes refuerzos del elenco que conduce Gabriel Heinze.

Precisamente, el técnico entrerriano, cuyo contrato vence en junio venidero, no otorgó mayores pistas respecto de la alineación que pondrá en cancha en la denominada La Caldera del Sur.

El ex DT de Argentinos Juniors llevó una numerosa delegación de 22 jugadores, entre los que figura el mediocampista Ricardo Álvarez, surgido en las divisiones formativas del club y que regresó recientemente como la última incorporación, procedente de Atlas de México.

Todavía, Vélez no resolvió si hará uso del cupo que le otorga la dura lesión que sufrió el mediocampista Fernando Gago, quien estará alejado de la competencia por un mínimo de cuatro meses, a partir de una nueva dolencia en la rodilla derecha.

Una de las alternativas que maneja el entrenador consiste en el ingreso del volante de contención, el chileno Pablo Galdames, para buscar hacerse fuerte en la recuperación.

Enfrente estará Aucas, que tiene DT argentino en Máximo Villafañe. También integran el plantel sus compatriotas Alejandro Manchot (zaguero central, ex CAI de Comodoro Rivadavia), Tomás Oneto (marcador de punta, ex Talleres de Córdoba), Alejandro Frezzotti (volante central, ex Chacarita) y Víctor Figueroa (mediocampista, ex Newell's Old Boys).

Aucas viene de perder 1-2 con el campeón vigente, Delfín, en el arranque del certamen ecuatoriano de primera división, producido este fin de semana. Aunque la formación que situó en cancha el DT Villafañe incluyó mayoría de suplentes.

Probables formaciones

Aucas: Damián Frascarelli; Gregory Anangonó, Tomás Oneto, Alejandro Manchot y Carlos Cuero; Guillermo Vivar, Alejandro Frezzotti, José Luis Cazares y Víctor Figueroa; Alexander Alvarado y Edson Montaño. DT: Máximo Villafañe.

Vélez Sarsfield: Alexander Domínguez; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Pablo Galdames, Gastón Giménez, Lucas Robertone y Ricardo Centurión; Agustín Bouzat y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Cancha: Gonzalo Pozo Ripalda (Quito)

Arbitro: Rodolpho Toski (Brasil)

Hora de comienzo: 21.30 argentina

Televisación: ESPN y DirecTV.