Vélez campeón: el premio de 100 mil dólares equivale a un monoambiente

Vélez se coronó campeón de la Supercopa Argentina y atesoró un premio de US$ 100.000 que solo alcanza para 16 m2 en Puerto Madero

Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2025 este sábado, tras vencer 2-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero en Rosario. Sin embargo, el foco posterior se puso en el bajo monto del premio económico: el Fortín recibió una módica suma de 100 mil dólares.

En Francia, la Supercopa entrega 2.3 millones de dólares mientras que en Brasil otorga 300 mil dólares más y 5.8 millones total en Alemania. Los que más entregan son España e Italia, que otorgan 10.5 millones de dólares.

image

El equipo de Guillermo Barros Schelotto, que ganó con dos goles de Jano Gordon, recibió un premio significativamente menor al de torneos similares en Europa, donde se reparten millones de dólares. Según supo Noticias Argentinas, al trasladar esos 100 mil dólares al mercado inmobiliario porteño, el premio de la copa nacional pierde aún más peso y apenas alcanza para un monoambiente chico en un barrio top.

Muy premio el dinero para Vélez: un premio de 16m2 en Puerto Madero

Tomando los valores promedio del metro cuadrado (m2) en la Ciudad de Buenos Aires, el premio total de la Supercopa solo permite comprar:

16,2 metros cuadrados en Puerto Madero (donde el valor promedio asciende a US$ 6.153 el m2).

29,7 metros cuadrados en Palermo (con un valor de US$ 3.363 el m2).

El premio solo rendiría para comprar un departamento más amplio en los barrios del sur de la capital, como en Lugano, donde el valor del metro cuadrado (US$ 1.118) permitiría adquirir una propiedad de 89 m2.