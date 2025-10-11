Uno Santa Fe | Ovación | Vélez

Vélez intentará ser puntero en la zona B ante Rosario Central

Vélez se medirá ante Rosario Central el sábado, a las 22.15, por la fecha 12 del Clausura, en el José Amalfitani

11 de octubre 2025 · 08:33hs
En un cruce que cambió de horario, Vélez se medirá ante Rosario Central este sábado, a las 22.15, por la fecha 12 del Clausura, en el José Amalfitani. El Fortín viene de empatar ante Riestra y si gana estará primero momentáneamente. El Canalla viene de dos victorias al hilo y buscará seguir siendo candidato.

Vélez está segundo en la zona y buscará ganar ante su gente para estar momentáneamente en la cima, hasta que Riestra juegue el lunes. El Fortín viene de rescatar un empate justamente ante el Malevo en condición de visitante y suma 22 puntos, convirtiéndose en uno de los candidatos. "Más allá de las ausencias, las amarillas o expulsiones, el equipo supo resolver. Siguió jugando bien y ganando. Estamos por buen camino", declaró el mellizo Gustavo Barros Schelotto en la última conferencia de prensa. Matías Pellegrini vio la roja y será baja.

Rosario Central es el único invicto en el Clausuray, poco a poco, se afianza dentro de los ocho mejores con 18 unidades, además de que está primero en la anual, con 53. El Canalla lleva dos victorias seguidas: 3-0 ante Gimnasia en La Plata y 2-1 a River en Arroyito con goles de Franco Ibarra e Ignacio Malcorra.Ariel Holan tendrá que encontrar al reemplazante de Jaminton Campaz, que fue citado por la selección colombiana.

Miguel Russo estaba muy identificado con ambos clubes ytanto Vélez como Central lo despidieron en redes sociales tras su fallecimiento."Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Un caballero, un señor con todas las letras que supo honrar su capacidad como entrenador dos veces al frente de nuestro equipo, donde condujo al Fortín al título del Clausura 2005. Hasta siempre, Miguel", escribió el Fortín, club en el que levantó el Clausura 2005. Por otro lado, el Canalla publicó:"Un guerrero de la vida. Un guerrero de Central".Russo es sinónimo e ídolo. Lo salvó varias veces del descenso, lo ascendió en 2013 y obtuvo la Copa de la Liga 2023.

En la previa del partido se realizará un minuto de silencio para homenajear aMiguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, quien falleció este miércoles a los 69 años de edadtras luchar durante mucho tiempo contra el cáncer. En Argentina también dirigió a Rosario Central, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Vélez, Colón, RacingyLosAndes.

Probables formaciones de Vélez y Rosario Central

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: GuillermoBarros Schelotto.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Gaspar Duarte, Angel Di María;Alejo Véliz.DT: ArielHolan.

Hora: 22.15.

Árbitro:Andrés Merlos.

VAR:Fernando Espinoza.

Estadio: José Amalfitani.

TV: ESPN Premium.

