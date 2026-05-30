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Cómo le fue a Colón con Bruno Amiconi como árbitro

Bruno Amiconi fue designado para el partido de este sábado ante Almirante Brown. Colón tiene antecedentes recientes con el árbitro, con un balance parejo entre victorias, empates y derrotas.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 09:55hs
Cómo le fue a Colón con Bruno Amiconi como árbitro

Colón afrontará un encuentro que puede marcar buena parte de su futuro inmediato en la Primera Nacional. Bruno Amiconi fue designado para controlar el choque del próximo sábado, desde las 15.30, frente a Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 16 de la Zona A.

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El árbitro estará acompañado por Juan Pablo Millenaar y Matías Noli como asistentes, mientras que Guido Mascheroni será el cuarto juez.

El Sabalero afrontará este compromiso con la necesidad de volver al triunfo luego del empate 1-1 ante Mitre en Santa Fe, resultado que le hizo perder el liderazgo y caer hasta la cuarta posición, aunque apenas a un punto de la cima.

Un historial corto y equilibrado para Colón

Amiconi ya dirigió a Colón en cinco oportunidades, todas en el marco de la Primera Nacional, con un balance que refleja la irregularidad que mostró el equipo en los últimos tiempos.

El antecedente más reciente ocurrió el 1 de marzo de este año, cuando el conjunto rojinegro igualó 1-1 frente a Ferro en el Brigadier López.

También fue el árbitro del empate ante Chacarita por 1-1 en agosto de 2025, encuentro que marcó el debut de Ezequiel Medrán como entrenador sabalero.

En cuanto a los resultados positivos, Colón solamente consiguió una victoria con Amiconi como juez principal: el 2-1 frente a Nueva Chicago, en febrero de 2025.

Las otras dos presentaciones terminaron con derrotas fuera de Santa Fe. La primera fue un 1-0 frente a Deportivo Morón y la segunda una caída por 3-2 ante Chacarita Juniors.

De esta manera, el saldo para Colón es de una victoria, dos empates y dos derrotas bajo la conducción arbitral de Amiconi.

Un antecedente poco feliz para Almirante Brown

Por el lado del conjunto de Isidro Casanova, la historia con Bruno Amiconi es mucho más breve. El árbitro solamente dirigió una vez a Almirante Brown y el resultado no fue favorable. Ocurrió en abril de 2024, cuando el Mirasol cayó por 1-0 frente a Almagro.

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Ahora, tanto Colón como Almirante Brown volverán a cruzarse con un juez que tiene pocos antecedentes con ambos equipos, en un partido donde los puntos tendrán un valor especial.

Mientras el Sabalero intentará recuperar terreno en la pelea por la punta, el conjunto bonaerense buscará volver al triunfo para mantenerse en puestos de Reducido. En ese contexto, todas las miradas también estarán puestas en la tarea de Bruno Amiconi.

Colón Bruno Amiconi Almirante Brown
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