Vélez venció a Central Córdoba en Rosario y se quedó con la Supercopa Argentina

Con un doble de Jano Gordon, Vélez superó a Central Córdoba 2-0 en el Gigante de Arroyito y se consagró campeón de la Supercopa Argentina

6 de septiembre 2025 · 18:16hs
Vélez se consagró campeón de la Supercopa Argentina tras imponerse este sábado por 2 a 0 sobre Central Córdoba en el estadio Gigante de Arroyito. Con dos goles de cabeza del defensor Jano Gordon en el complemento, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto logró sumar un nuevo título oficial.

El partido tuvo un desarrollo parejo en la primera mitad, con situaciones claras para ambos equipos pero sin eficacia en la definición. El Ferroviario reclamó un posible penal por una mano en el área, mientras que Alan Aguerre, arquero del conjunto santiagueño, evitó la caída de su arco ante un cabezazo de Braian Romero.

La diferencia llegó en el segundo tiempo, ya que a los cinco minutos, tras un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo, Gordon abrió el marcador con un potente cabezazo. Ya en el tramo final, el propio defensor volvió a ganar en las alturas a los 41 minutos para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

De esta manera, Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba, en tanto, no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo, mientras que el Fortín celebró un nuevo título en el fútbol argentino.

El resumen de Vélez y Central Córdoba

Embed - EL FORTÍN DERROTÓ AL FERROVIARIO EN ROSARIO Y ES SUPERCAMPEÓN | Vélez 2-0 Central Córdoba | RESUMEN

