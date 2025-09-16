Colón busca rescindir contratos de jugadores marginados para descomprimir la crisis

Los dirigentes de Colón intentan llegar a un acuerdo con algunos futbolistas que no son considerados para rescinidir sus vínculos. Todos los detalles.

En medio de la compleja lucha por mantener la categoría en la Primera Nacional, la dirigencia de Colón trabaja en un plan paralelo al deportivo: alcanzar acuerdos con aquellos futbolistas que no son imprescindibles en el plantel para rescindir sus contratos de manera anticipada.

El objetivo es doble. Por un lado, reducir compromisos económicos en un momento de evidente fragilidad institucional; por otro, descomprimir un vestuario que necesita foco exclusivo en la recta final de la temporada.

LEER MÁS: Medrán confía en revertir la situación y seguirá como DT de Colón

Según pudo saber UNO Santa Fe, la Comisión Directiva ya inició conversaciones con algunos jugadores que prácticamente no tuvieron participación bajo la conducción de Ezequiel Medrán.

El primer intento se dio con el arquero Marcos Díaz, antes de que desembarque Medrán, aunque la negociación no prosperó. No obstante, el plan sigue en marcha y hay otros futbolistas que, al estar marginados o sin lugar en la consideración del entrenador, podrían llegar a un acuerdo para finalizar su vínculo antes de lo previsto.

Un delicado momento económico de Colón

Vale destacar que la situación financiera del club también empuja estas decisiones: actualmente, el plantel arrastra un atraso de dos meses en el pago de salarios, lo que incrementa la tensión interna. Con este panorama, la dirigencia pretende evitar que la temporada termine en un escenario de mayor caos, priorizando la permanencia y buscando un mínimo margen de orden en lo económico y en lo futbolístico.

LEER MÁS: ¿Qué le pidieron los socios de Colón a los dirigentes en la picante charla en la sede?

Mientras tanto, el cuerpo técnico y los jugadores que siguen en carrera se concentran en el tramo final del torneo, con el objetivo de asegurar la plaza en la Primera Nacional y evitar que la crisis institucional arrastre consecuencias más graves en lo deportivo.