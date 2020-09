El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, cuestionó la parálisis de las competencias en el fútbol en Argentina y la calificó como "una locura" debido a que la actividad "ya volvió en un montón de países y en contextos peores".

"Es una locura que sigamos sin fútbol cuando ya volvió en un montón de países y en contextos peores. Esto no va a pasar de un día para el otro, entonces hay que empezar a gestionar", sostuvo Verón en declaraciones radiales. Y agregó: "No sé qué parámetros se manejan, el fútbol volvió en todos lados y acá no sabemos ni cuándo vamos a empezar. El anuncio de sacar los descensos terminó devaluando el torneo, fijate el mercado de pases".

En la misma línea, el dirigente continuó: "Todas las miradas son válidas y por supuesto se puede coincidir en muchas cosas No va a haber una fórmula mágica que resuelva esto de un día para el otro, entonces hay que pensar un poco más allá".

La Bruja remarcó que se trata de "un trabajo para el futbolista y otras personas" y criticó la forma en la que se tomaron las determinaciones en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Juan Sebastián Verón.jpg Juan Sebastián Verón criticó a los dirigentes por la demora de la vuelta del fútbol en Argentina

"¿Qué previsión podes tener del fútbol argentino si no nos volvimos a ver las caras con los dirigentes? No pretendo un Cabildo abierto pero hay que hablar un poco más", consideró el ex mediocampista de la Selección Argentina.

En ese sentido, agregó: "A veces creo que nadie quiere dar un paso adelante para no exponerse, pero en ciertas situaciones es necesario actuar".

Por último, Verón habló de su futuro al frente del "Pincha": "No tengo claro qué haré en las próximas elecciones, probablemente lo resuelva en algunas semanas. La verdad es que todo este tiempo me sirvió para pensar un poco mas".

"Creo que en el club hay gente muy capaz para, llegado el caso, continuar al mando. Otra posibilidad sería que alguien encabece y yo acompañar", concluyó.