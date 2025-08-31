En la última presentación en el Mundial U21 en China, Argentina derrotó a Turquía por 3 a 1, con parciales de 25-17, 23-25, 25-16 y 25-20, y finalizó en la 15° posición sobre 24 selecciones participantes.
Victoria de Argentina ante Turquía en el cierre del Mundial U21
Argentina le ganó a Turquía por 3-1, con parciales de 25-17, 23-25, 25-16 y 25-20, y finalizó en la 15° posición en el Mundial U21.
Por Ovación
El máximo anotador de partido fue Fausto Díaz, con 29 puntos. El punta rosarino tuvo un destacado mundial con un total de 174 en los 9 partidos disputados y resaltó entre los máximos anotadores del torneo y los mejores atacantes.
Argentina fue una verdadera muralla contra el equipo turco ya que anotó 17 puntos por la vía del bloqueo con Herbsommer, Ramos y el propio Díaz protagonistas en este aspecto. Además, la Selección se mostró superior en ataque.
Argentina: Astegiano (1), Ramos (12), Herbsommer (11), Molini (9), Díaz (29), Gómez (17), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Moyano (1).
FIXTURE MUNDIAL U21 CHINA 2025
Argentina vs. Ucrania 1-3 (21-25, 20-25, 25-23, 21-25)
Argentina: Astegiano (2), Ramos (11), Herbsommer (3), Molini (9), Díaz (14), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (-), Moyano (), Giraudo (4), López (4).
Argentina vs. Francia 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 19-25)
Argentina: Astegiano (-), Ramos (10), Herbsommer (6), Molini (13), Díaz (20), Gómez (9), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (1), Moyano (1), Giraudo (-).
Argentina vs. Túnez 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)
Argentina: Astegiano (1), Ramos (1), Herbsommer (8), Molini (13), Díaz (9), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Giraudo, Bevilacqua (7), Sánchez (1), Moyano (6).
Argentina vs. Indonesia 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-13)
Argentina: Astegiano (1), Ramos (20), Herbsommer (7), Molini (10), Díaz (27), Gómez (1), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Giraudo (5), Moyano, Bevilacqua (9), López (1).
Italia vs. Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)
Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini (5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.
Octavos Argentina 1-3 Irán (25-22, 20-25, 16-25, 23-25)
Argentina: Astegiano (2), Ramos (12), Herbsommer (10), Molini (11), Díaz (11), Gómez (13), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Moyano, Bevilacqua.
9 al 16° Argentina vs Japón 2-3 (29-27, 16-25, 25-22, 19-25, 13-15)
Argentina: Astegiano (3), Ramos (10), Herbsommer (4), Molini (12), Díaz (25), Gómez (15), Besso (L). Ingresaron: López (4), Bevilacqua, Sánchez (2), Moyano.
13 al 16° Argentina vs Kazajistán 2-3 (28-26, 21-25, 25-18, 24-26, 11-15)
Argentina: Astegiano (1), Moyano (8), Herbsommer (9), Molini (6), Díaz (30). Gómez (8), Besso (L). Ingresaron: Bevilacqua (2), Giraudo, Sánchez (1), Ramos (4).
Fuente: FeVA