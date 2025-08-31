Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Victoria de Argentina ante Turquía en el cierre del Mundial U21

Argentina le ganó a Turquía por 3-1, con parciales de 25-17, 23-25, 25-16 y 25-20, y finalizó en la 15° posición en el Mundial U21.

31 de agosto 2025 · 12:36hs
En la última presentación en el Mundial U21 en China, Argentina derrotó a Turquía por 3 a 1, con parciales de 25-17, 23-25, 25-16 y 25-20, y finalizó en la 15° posición sobre 24 selecciones participantes.

El máximo anotador de partido fue Fausto Díaz, con 29 puntos. El punta rosarino tuvo un destacado mundial con un total de 174 en los 9 partidos disputados y resaltó entre los máximos anotadores del torneo y los mejores atacantes.

Argentina fue una verdadera muralla contra el equipo turco ya que anotó 17 puntos por la vía del bloqueo con Herbsommer, Ramos y el propio Díaz protagonistas en este aspecto. Además, la Selección se mostró superior en ataque.

Argentina: Astegiano (1), Ramos (12), Herbsommer (11), Molini (9), Díaz (29), Gómez (17), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Moyano (1).

FIXTURE MUNDIAL U21 CHINA 2025

Argentina vs. Ucrania 1-3 (21-25, 20-25, 25-23, 21-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (11), Herbsommer (3), Molini (9), Díaz (14), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (-), Moyano (), Giraudo (4), López (4).

Argentina vs. Francia 1-3 (20-25, 25-22, 21-25, 19-25)

Argentina: Astegiano (-), Ramos (10), Herbsommer (6), Molini (13), Díaz (20), Gómez (9), Besso (L). Ingresaron: Sánchez (1), Moyano (1), Giraudo (-).

Argentina vs. Túnez 3-0 (25-17, 25-21, 25-23)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (1), Herbsommer (8), Molini (13), Díaz (9), Gómez (5), Besso (L). Ingresaron: Giraudo, Bevilacqua (7), Sánchez (1), Moyano (6).

Argentina vs. Indonesia 3-2 (23-25, 27-25, 23-25, 25-20, 15-13)

Argentina: Astegiano (1), Ramos (20), Herbsommer (7), Molini (10), Díaz (27), Gómez (1), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Giraudo (5), Moyano, Bevilacqua (9), López (1).

Italia vs. Argentina 3-0 (25-18, 25-18, 25-17)

Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini (5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.

Octavos Argentina 1-3 Irán (25-22, 20-25, 16-25, 23-25)

Argentina: Astegiano (2), Ramos (12), Herbsommer (10), Molini (11), Díaz (11), Gómez (13), Besso (L). Ingresaron: Sánchez, Moyano, Bevilacqua.

9 al 16° Argentina vs Japón 2-3 (29-27, 16-25, 25-22, 19-25, 13-15)

Argentina: Astegiano (3), Ramos (10), Herbsommer (4), Molini (12), Díaz (25), Gómez (15), Besso (L). Ingresaron: López (4), Bevilacqua, Sánchez (2), Moyano.

13 al 16° Argentina vs Kazajistán 2-3 (28-26, 21-25, 25-18, 24-26, 11-15)

Argentina: Astegiano (1), Moyano (8), Herbsommer (9), Molini (6), Díaz (30). Gómez (8), Besso (L). Ingresaron: Bevilacqua (2), Giraudo, Sánchez (1), Ramos (4).

Fuente: FeVA

