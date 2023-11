Villa Dora afrontará la Copa Argentina Sub 18 en Chapadmalal

Desde este jueves comenzará el 2023 de las Copas Argentinas con la Sub 18 que se disputará entre el 2 y 6 de noviembre próximo y luego será el turno de la Sub 16, Sub 14 y, finalmente la Sub 12 que será en la rama femenina únicamente. En dicha competencia estará representado Villa Dora de Santa Fe en las dos ramas.