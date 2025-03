Villa Dora ganó y mantuvo la categoría en la elite del vóley

Se disputaron la primera etapa de los play out por la Permanencia de la Liga Argentina Femenina que organiza la FeVA. En el caso de Villa Dora consiguió superar a San José de Entre Ríos en sets corridos y mantuvo la categoría, con lo cual en la temporada 2026 continuará jugando en la elite de la competencia femenina. Sin dudas algo muy merecido en una temporada que ha sido muy intensa, y con un equipo renovado, que en el medio tuvo cambio de entrenador. Lo más importante es que se cumplió el objetivo de conservar la categoría, premio al trabajo de toda una institución.

El triunfo de la escuadra santafesina sobre las entrerrianas se produjo con parciales de 25-18, 25-12 y 25-16, jugando con mucha solvencia, siendo muy eficiente tanto en defensa como en ataque, y con algunas actuaciones individuales que fue muy bueno que puedan demostrar sus capacidades y condiciones. En la serie de play out por la Permanencia, el viernes por la noche, las Doras cayeron frente a Banco Provincia de La Plata por 3 a 1, mientras que el sábado por la noche, en el estadio santafesino ubicado en barrio Sargento Cabral, San José de Entre Ríos derrotó a Banco Provincia de La Plata por 3 a 1.

Villa Dora: Micol Etcheverry, Emma Oldani, Laila Romero, Eugenia Pereyra (capitán), Julia Paulini y Pilar Cina. Luego ingresaron: Abril Araya, Micaela Molina, Florencia Saavedra, Isabella Stumpo, Lina Decoud, Candela Folmer y Catalina Turina.

image.png En el estadio Andrés Meynet, Villa Dora se impuso a las entrerrianas por 3 a 0 por lo que evitó el descenso.

San José: Helena Cugno, Candela Burgos, Rocío Przylucki, María López Sposaro, Kiara Orellano y Carolina Wetzel. Luego ingresaron Milagros Malarino, Joe Puchul, Camila Esquibela, Bianca Gerbaudo, Julieta Coronel, Martina Serramalera y María Victoria Roude. Entrenador: Martín Palacios.

En cuanto al play out B, Normal 3 de Rosario consiguió la victoria ante Instituto de Córdoba, pero no fue suficiente y tendrá que participar en los próximos play out. Todo arrancó el viernes por la noche, en el microestadio Rubén Velasco del sur provincial, en el cual Instituto superó a Náutico 3 a 1, y Normal 3 cayó ante Vélez Sarsfield por 3 a 1. En la jornada del sábado, Instituto derrotó a Vélez Sarsfield 3 a 0, y Normal 3 a Náutico por 3 a 2. Finalmente, en la noche del domingo, Vélez le ganó a Náutico por 3 a 0 con parciales de 25-13, 25-7 y 25-7, mientras que Normal 3 a Instituto por 3 a 0 con registros de 25-12, 25-21 y 25-20.