Villa Dora intentará jugar la Liga Femenina

"En realidad no tenemos muchas expectativas de poder jugar la Liga Femenina porque estamos necesitando que el gobierno provincial por intermedio de la Lotería cumpla con lo que había pactado el año pasado. Lo que estaba convenido para jugar la Liga de este año no nos llegó absolutamente ningún aporte" comenzó señalando Adrián Ramseyer a UNO Santa Fe.

image.png La Liga Femenina que intentará jugar Villa Dora daría comienzo en febrero de 2021, y deben confirmar antes del 30 de octubre.

El vicepresidente del Club Atlético Villa Dora agregó que "necesitamos saber si vamos a contar con el apoyo para jugar la Liga Femenina 2021, pero es muy complicado comunicarse o encontrar alguien de Lotería que te dé una respuesta. La deuda existente más el apoyo que se venía dando en los últimos ocho años para los clubes que jugaban Liga Nacional de todos los deportes, en ese caso podríamos jugarla sin tanta expectativa de estar entre los primeros que fue siempre el objetivo nuestro".

"Si jugamos la Liga lo tendríamos que hacer con las chicas del club, y seguramente con algún refuerzo. Pasa que como todavía no está definido realmente desde cuando se jugaría, es muy difícil saber lo que se puede gastar para el armado del equipo. El formato tampoco se sabe cómo será, porque no se conoce que equipos van a participar, y tampoco se sabe cuándo se va a empezar a jugar y cuando a terminar de jugar" comentó el dirigente de unas de las instituciones de vóley más importante de nuestro país.

El expresidente de Vila Dora contó "En Buenos Aires quieren empezar, pero todavía no comenzaron con los entrenamientos, y nosotros ya hace bastante que lo estamos haciendo. También si viene alguien y me dice tenés cinco millones para jugar la Liga y me lo devolves como quieras, sinceramente no se si la juego. Porque hacerlo, sin gente, con muchos protocolos, con el riesgo de que se contagie el plantel, perdés los puntos y no poder viajar, entonces no tiene sentido el jugar una Liga para el objetivo que tiene Villa Dora, que lo hace para que la gente pueda ir a la cancha".

Más consideraciones desde Sargento Cabral

"Gastar una importante cantidad de dinero para jugarla de este modo no tiene sentido. Qué sentido tiene que vengan a jugar a Santa Fe y estemos encerrados las jugadoras, los managers y los técnicos dentro de una cancha, si ni siquiera podés televisarlo. Es muy complicado participar de un torneo con todas las cuestiones que se piden. Ir a un hotel en el que tenés que ir a una habitación solo, es decir que tiene que ser individual, un colectivo grande para poder viajar, no pueden viajar todos en un mismo bus por el tema de que no pueden estar amontonados. Entonces no le vemos mucho sentido" se expresó categóricamente el vicepresidente Ramseyer.

image.png Villa Dora es un gran animador de la Liga Femenina de Vóley, competencia en el que fue campeón en 2016.

Fue claro al señalar que "si nosotros jugamos, una de las etapas se juega en Santa Fe. Pero sin público es complicado, porque tenés que pagar médico, ambulancia, y otras cuestiones. A todo esto, hay que dejar en claro que el plantel se nos desmembró bastante, ya que del equipo que veníamos jugando este año, que estábamos para salir campeonas, fuimos el equipo que más sacamos cuando se suspendió. Tenemos el caso de Suligoy y Berardo que se fueron a España, Bianca Bertolino se va a Estados Unidos, y Rosa Reynoso que estaba a préstamo en Gimnasia y Esgrima de La Plata, se fue a Europa también".

"La Liga Femenina es muy particular, porque participan clubes grandes como River, Boca, San Lorenzo, Vélez y los de La Plata que se manejan con otros presupuestos. Después tenés el caso de San José de Entre Ríos tiene un fuerte respaldo del gobierno de Entre Ríos, al igual que La Rioja, y el mismo Rosario que cuenta con el respaldo del municipio. Hay clubes que quieren jugar como por ejemplo Náutico Avellaneda de Rosario, entre otros que están pidiendo hacerlo" sostuvo el vicepresidente de Villa Dora.

Por último, comentó que "nosotros tenemos tiempo para contestar si jugamos o no hasta el 30 de octubre. Estamos sobre el límite, que sería el martes que viene, y es cuando tenemos que bajar el martillo para si o para no. En realidad, es para si o para que nos aguanten un mes más. Porque esta es una preinscripción, y después hay una inscripción definitiva más adelante".