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El minuto a minuto del partido Ciudad de Bolívar-Colón

Colón visitará al entonadísimo Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional con la necesidad de volver a ganar

Ovación

Por Ovación

24 de octubre 2026 · 20:30hs
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El minuto a minuto del partido Ciudad de Bolívar-Colón

El minuto a minuto del partido Ciudad de Bolívar-Colón

UNO Santa Fe | José Busiemi
El minuto a minuto del partido Ciudad de Bolívar-Colón

Prensa Colón

Colón viajó a Buenos Aires con una misión concreta: salir victorioso de una cancha complicada para seguir dando pelea por el cuarto lugar de la zona A. Este sábado visita a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la Primera Nacional, en busca respuestas futbolísticas fuera de Santa Fe y carácter pensando en el Reducido.

Comenzó el partido: Colón ya juega contra Ciudad de Bolívar

Se puso en marcha en el estadio Municipal Eva Perón el cotejo de la fecha 35 de la zona A entre Ciudad de Bolívar y Colón.

6 minutos: Colón pierde rápidamente a García

El volante quedó tendido en el piso y pidió el cambio, por lo que Colón debe gastar una variante. A la cancha Darío Sarmiento.

11 minutos: Colón llevó peligro con Lago

Primera acción a fondo de Colón con Peinipil y un centro atrás que encontró un remate liviano de Nacho Lago que contuvo sin problemas el arquero de Ciudad de Bolívar.

19 minutos: Colón se hace cargo del partido ante Ciudad de Bolívar

Colón tiene cada vez más la pelota y domina el trámite contra Ciudad de Bolívar, que se para de contra.

23 minutos: Giménez salvó a Colón

Soberbia intervensión del arquero de Colón, que le tapó un mano a mano Sánchez. La mejor del partido.

28 minutos: Lago conduce los ataques de Colón

El extremo volvió a probar desde lejos y la pelota pasó muy cerca del travesaño. Mucho mejor Colón.

35 minutos: Lago, otra vez cerca del gol para Colón

Tiro libre brillante de Nacho Lago que dio en el palo para un Colón que ya merece irle ganando a Ciudad de Bolívar.

Final del primer tiempo: Colón no puede con Ciudad de Bolívar

Concluyó el acto inicial en el estadio Municipal Eva Perón, con la igualdad 0-0 entre Ciudad de Bolívar y Colón.

Inició el segundo tiempo: Colón busca quebrar a Ciudad de Bolívar

Se puso en marcha el complemento en el estadio Municipal Eva Perón, donde Colón necesita romper el cerrojo de Ciudad de Bolívar para no ceder terreno.

10 minutos ST: Ciudad de Bolívar casi sorprende a Colón

Ciudad de Bolívar salió un rato del fondo y llegó peligro con Peralta. Giménez apenas hizo vista. Pasó cerca. Se salvó Colón.

16 minutos ST: Colón se pone arriba ante Ciudad de Bolívar

Apareció de cabeza Nacho Lago para poner el 1-0 de Colón ante Ciudad de Bolívar.

21 minutos ST: Beltrán entra en Colón

Delfino medió a Emaniel Beltrán por Sarmiento en Colón. Le gana 1-0 a Ciudad de Bolívar.

27 minutos ST: Colón, con espacios ante el avance de Ciudad de Bolívar

Ciudad Bolívar sale del cuidado para buscar el empate y queda a merced de Colón, que gana 1-0.

32 minutos ST: Delfino vuelve a mover el banco en Colón

A la cancha Matías Muñoz por Lértora en Colón.

Formaciones de Ciudad de Bolívar y Colón

Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta; Facundo Mucignat, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Tomás Guiacobini, Maximiliano Gutiérrez; Guillermo Sánchez. DT: Diego Funes.

Colón: Tomás Giménez; Mauro Pinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Lago, Federico Lértora, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Gol: ST 16' Ignacio Lago (C).

Estadio: Municipal Eva Perón.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Colón Ciudad de Bolívar Primera Nacional
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