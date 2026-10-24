El minuto a minuto del partido Ciudad de Bolívar-Colón

Colón visitará al entonadísimo Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional con la necesidad de volver a ganar

Colón viajó a Buenos Aires con una misión concreta: salir victorioso de una cancha complicada para seguir dando pelea por el cuarto lugar de la zona A. Este sábado visita a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la Primera Nacional, en busca respuestas futbolísticas fuera de Santa Fe y carácter pensando en el Reducido.