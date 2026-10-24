Colón viajó a Buenos Aires con una misión concreta: salir victorioso de una cancha complicada para seguir dando pelea por el cuarto lugar de la zona A. Este sábado visita a Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la Primera Nacional, en busca respuestas futbolísticas fuera de Santa Fe y carácter pensando en el Reducido.
El minuto a minuto del partido Ciudad de Bolívar-Colón
Colón visitará al entonadísimo Ciudad de Bolívar por la fecha 35 de la zona A de la Primera Nacional con la necesidad de volver a ganar
Por Ovación
24 de octubre 2026 · 20:30hs
Formaciones de Ciudad de Bolívar y Colón
Ciudad de Bolívar: Agustín Rufinetti; Agustín Paredes, Santiago Navarro, Elías Martínez, Federico Peralta; Facundo Mucignat, Nahuel Yeri, Alex Díaz, Tomás Guiacobini, Maximiliano Gutiérrez; Guillermo Sánchez. DT: Diego Funes.
Colón: Tomás Giménez; Mauro Pinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Lago, Federico Lértora, Agustín Toledo y Franco García; Julián Marcioni y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.
Gol: ST 16' Ignacio Lago (C).
Estadio: Municipal Eva Perón.
Árbitro: Lucas Cavallero.