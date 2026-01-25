Uno Santa Fe | Ovación | Villa Dora

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Por la 3° fecha de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora cayó en Paraná ante Rowing y Gimnasia en Rosario ante Normal 3. Libertad (SJN) festejó ante Echagüe.

Ovación

Por Ovación

25 de enero 2026 · 10:10hs
Villa Dora cayó ante Rowing y este domingo se medirá con Echagüe en Paraná.

Villa Dora cayó ante Rowing y este domingo se medirá con Echagüe en Paraná.

En una jornada en la que cinco de los seis ganadores fueron los locales, Libertad de San Jerónimo Norte fue la excepción en su visita a la capital entrerriana. Se registró la derrota de Villa Dora y Gimnasia y Esgrima, mientras que se dio la primera victoria para UVT y también festejó Obras de San Juan. En la presente jornada de domingo, ocho partidos cerrarán la fecha 3 de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA.

Jornada adversa para los elencos santafesinos en la Liga Masculina

Por la Zona A, en el estadio parque Escolar Enrique Berduc de la capital entrerriana, Villa Dora cayó de visitante frente al Paraná Rowing Club por 3 a 2 con parciales de 22-25, 25-23, 17-25, 25-20 y 15-9. El cotejo fue arbitrado por Sebastián Pablo Gómez y Johana Ayelén Buet. La escuadra de barrio Sargento Cabral volverá a jugar este domingo, a partir de las 20 frente a Echague de Paraná con el control de Camila González y Renzo Leiva.

Villa Dora alistó a: Adrián Gayoso, Ignacio Brekes, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (c), Joel Carlen. DT: Diego Merlí.

En el estadio Luis Butta ubicado en 25 de Mayo 555 de la capital entrerriana, Libertad de San Jerónimo consiguió un triunfo superlativo frente a Echagüe de Paraná por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Renzo Leiva y Camila González. Los parciales del cotejo ganado por los del departamento Las Colonias fueron 25-17, 25-19, 17-25 y 25-20.

image
Gimnasia y Esgrima perdi&oacute; en sets corridos ante Normal 3 y ahora enfrentar&aacute; a Sonder. &nbsp;

Gimnasia y Esgrima perdió en sets corridos ante Normal 3 y ahora enfrentará a Sonder.

En la presente jornada de domingo, Libertad de San Jerónimo visitará a partir de las 20 en el parque Berduc al Paraná Rowing Club con el control de Pablo Gómez y Gabriel Casari. El conjunto liberteño conducido por Estanislao Vachino formó con: Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Santino Dilda, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht, Felipe Santarelli, Mateo Imvinkelried y Jerónimo Falchini.

Además de la derrota de Villa Dora y la victoria de Libertad de San Jerónimo Norte, se produjo la victoria de Unión Vecinal de Trinidad sobre Lafinur de Salta por 3 a 1, mientras que en el estadio Aldo Cantoni, Obras de San Juan derrotó a La Calera de Córdoba por 3 a 0. En la jornada de este domingo, UVT será anfitrión de La Calera de Córdoba, y Obras de San Juan lo hará con Lafinur de la provincia de San Luis.

Por la Zona B, en el estadio Sol América de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe fue derrotado por la Escuela Normal 3 por 3 a 0 con parciales de 25-17, 25-15 y 25-23, bajo el control de Alejo Bernini y Cristian Chunco. Este domingo, a partir de las 18.30, en la ciudad de Rosario, los dirigidos por Pablo Laurencena jugarán frente a Sonder con los arbitrajes de Lisandro Santori y Cristian Chunco.

En la provincia de Catamarca, Ateneo Mariano Moreno venció a Estudiantes de La Plata por 3 a 1, y Sonder de Rosario prevaleció por 3 a 0 frente a Citta de Villa Constitución. En la presente jornada de domingo, a las 19, Ateneo Mariano Moreno jugará frente a Ferro Carril Oeste, Escuela Normal 3 con Citta de Villa Constitución e Infernales de Salta con Estudiantes de La Plata.

Villa Dora Gimnasia Liga
Noticias relacionadas
Se realizó el encuentro final con los lancheros para la Maratón Santa Fe-Coronda.

Se afinaron los trabajos de los lancheros en la Maratón Santa Fe-Coronda

Sanjustino buscará revertir el resultado adverso ante el representante entrerriano.

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

madryn se pone a punto para visitar a colon en el inicio de la primera nacional

Madryn se pone a punto para visitar a Colón en el inicio de la Primera Nacional

argentinos recibe a sarmiento con la obligacion de levantar tras el golpe en copa argentina

Argentinos recibe a Sarmiento con la obligación de levantar tras el golpe en Copa Argentina

Lo último

Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Último Momento
Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Fernando Espinoza, el juez para Lanús–Unión: antecedentes y números

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Unión pone el foco en Lanús: ¿Madelón meterá mano entre los 11?

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Colón vuelve al trabajo en el Predio y empieza a perfilar el equipo para el debut

Argentina también potencia en helado artesanal: logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

Argentina también potencia en helado artesanal: logró el tercer puesto en el Gelato World Cup 2026

Bonazzola: Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente

Bonazzola: "Colón se está levantando gracias al esfuerzo de su gente"

Ovación
Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Sanjustino, ilusionado, va por la revancha en el Regional Amateur

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

San Lorenzo dio el batacazo y sorprendió a Villa Dora

San Lorenzo dio el batacazo y sorprendió a Villa Dora

Se afinaron los trabajos de los lancheros en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se afinaron los trabajos de los lancheros en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se pone en marcha la Copa Federación 2026 con la participación de 40 clubes de Santa Fe

Se pone en marcha la Copa Federación 2026 con la participación de 40 clubes de Santa Fe

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"