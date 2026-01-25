Villa Dora y Gimnasia cayeron en condición de visitante en la Liga Masculina

Por la 3° fecha de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora cayó en Paraná ante Rowing y Gimnasia en Rosario ante Normal 3. Libertad (SJN) festejó ante Echagüe.

En una jornada en la que cinco de los seis ganadores fueron los locales, Libertad de San Jerónimo Norte fue la excepción en su visita a la capital entrerriana. Se registró la derrota de Villa Dora y Gimnasia y Esgrima, mientras que se dio la primera victoria para UVT y también festejó Obras de San Juan. En la presente jornada de domingo, ocho partidos cerrarán la fecha 3 de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA.

Por la Zona A, en el estadio parque Escolar Enrique Berduc de la capital entrerriana, Villa Dora cayó de visitante frente al Paraná Rowing Club por 3 a 2 con parciales de 22-25, 25-23, 17-25, 25-20 y 15-9. El cotejo fue arbitrado por Sebastián Pablo Gómez y Johana Ayelén Buet. La escuadra de barrio Sargento Cabral volverá a jugar este domingo, a partir de las 20 frente a Echague de Paraná con el control de Camila González y Renzo Leiva.

Villa Dora alistó a: Adrián Gayoso, Ignacio Brekes, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (c), Joel Carlen. DT: Diego Merlí.

En el estadio Luis Butta ubicado en 25 de Mayo 555 de la capital entrerriana, Libertad de San Jerónimo consiguió un triunfo superlativo frente a Echagüe de Paraná por 3 a 1 bajo los arbitrajes de Renzo Leiva y Camila González. Los parciales del cotejo ganado por los del departamento Las Colonias fueron 25-17, 25-19, 17-25 y 25-20.

image Gimnasia y Esgrima perdió en sets corridos ante Normal 3 y ahora enfrentará a Sonder.

En la presente jornada de domingo, Libertad de San Jerónimo visitará a partir de las 20 en el parque Berduc al Paraná Rowing Club con el control de Pablo Gómez y Gabriel Casari. El conjunto liberteño conducido por Estanislao Vachino formó con: Federico Fratti, Lautaro Masín, Alejo Dilda, Mateo Perren, Alejo Zapata, Gabriel Benítez, Santino Dilda, Gastón Neif, Iam Mena, Juan Pablo Dilda, Matías Albrecht, Felipe Santarelli, Mateo Imvinkelried y Jerónimo Falchini.

Además de la derrota de Villa Dora y la victoria de Libertad de San Jerónimo Norte, se produjo la victoria de Unión Vecinal de Trinidad sobre Lafinur de Salta por 3 a 1, mientras que en el estadio Aldo Cantoni, Obras de San Juan derrotó a La Calera de Córdoba por 3 a 0. En la jornada de este domingo, UVT será anfitrión de La Calera de Córdoba, y Obras de San Juan lo hará con Lafinur de la provincia de San Luis.

Por la Zona B, en el estadio Sol América de Rosario, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe fue derrotado por la Escuela Normal 3 por 3 a 0 con parciales de 25-17, 25-15 y 25-23, bajo el control de Alejo Bernini y Cristian Chunco. Este domingo, a partir de las 18.30, en la ciudad de Rosario, los dirigidos por Pablo Laurencena jugarán frente a Sonder con los arbitrajes de Lisandro Santori y Cristian Chunco.

En la provincia de Catamarca, Ateneo Mariano Moreno venció a Estudiantes de La Plata por 3 a 1, y Sonder de Rosario prevaleció por 3 a 0 frente a Citta de Villa Constitución. En la presente jornada de domingo, a las 19, Ateneo Mariano Moreno jugará frente a Ferro Carril Oeste, Escuela Normal 3 con Citta de Villa Constitución e Infernales de Salta con Estudiantes de La Plata.