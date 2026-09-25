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Hallaron a Camila Castro en pleno centro de Santa Fe: estaba sentada afuera de una vivienda y fue trasladada al Cullen

La joven oriunda de Paraná, que era buscada desde este jueves por la tarde, fue localizada este viernes alrededor de las 16:30 en inmediaciones de 25 de Mayo y Junín. Un hombre habría reconocido su identidad y dio aviso a la Policía.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

25 de septiembre 2026 · 19:09hs
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Hallazgo de Camila Castro. La joven de Paraná fue encontrada con vida en el centro de Santa Fe.

Hallazgo de Camila Castro. La joven de Paraná fue encontrada con vida en el centro de Santa Fe.

Camila Castro, la joven oriunda de Paraná que era buscada desde este jueves por la tarde en la ciudad de Santa Fe, fue encontrada con vida este viernes en inmediaciones de las calles 25 de Mayo y Junín, en la capital provincial.

El hallazgo se produjo alrededor de las 16:30, luego de que un hombre advirtiera la presencia de la joven sentada en las afueras de una vivienda de calle 25 de Mayo y la identificara a partir de la difusión de su imagen en medios de comunicación.

Tras recibir el aviso, personal de la Policía de Santa Fe se trasladó hasta el lugar y logró localizar a Camila. La joven quedó bajo resguardo de las autoridades y se activó el protocolo correspondiente tras su aparición.

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Camila Castro fue trasladada al Hospital Cullen

Luego de ser encontrada, Camila fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde quedó a disposición del personal médico para una revisión y una evaluación general de su estado de salud.

Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre las circunstancias en las que permaneció durante las horas en las que estuvo ausente, ni sobre los motivos que llevaron a que perdiera contacto con su entorno.

La búsqueda de la joven se había iniciado este jueves por la tarde, luego de que sus familiares y allegados advirtieran que no podían establecer comunicación con ella y se activara un operativo para intentar determinar su paradero.

Finalmente, este viernes por la tarde, la Policía confirmó que Camila Castro había sido localizada con vida en la ciudad de Santa Fe.

Santa Fe centro Cullen hospital Cullen joven
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